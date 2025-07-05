韩国油管博主在菲运营学习室涉嫌致未成年女生怀孕被捕

菲律宾警方逮捕一名在当地运营贫困儿童学习室并接受捐款的韩国油管博主（Youtuber），该嫌疑人涉嫌致使当地一名女初中生怀孕产子。据菲律宾警方及当地媒体GMA电视网4日消息，油管博主A某因涉嫌在菲律宾北部某市与女初中生同居，于上月11日被当地当局拘捕。经确认，受害女生近期产下A某的孩子。菲律宾警方以违反《儿童保护特别法》及《反人口贩卖法》等嫌疑对其立案调查，目前A某被羁押于拘留所。A某通过油管（YouTube）频道宣传其为菲律宾贫困儿童提供学习室的志愿活动，并向韩国观众募集捐款。部分视频中曾自行公开捐款额超1000万韩元。随着其与未成年人长期同居并致孕产子的嫌疑曝光，警方随即展开正式调查。菲律宾警方在网络巡查A某账号时，发现未成年人反复出镜的情况后启动调查。菲律宾因儿童性犯罪频发，已于2022年将性同意年龄从12岁上调至16岁，强化相关法律。专家忧虑韩国人针对贫困国家儿童的境外性犯罪持续发生。去年5月，一名20多岁韩国男性在越南胡志明市企图与15岁少女进行性交易时被当地警方查获。该男子当时试图向少女支付约7万韩元，当场被捕。韩国国会立法调查处立法调查官许旼淑（音）指出：“这是利用贫困国家儿童易受诱导特性的犯罪，应通过强化国际合作机制及警务行政力量，严惩在海外实施性剥削犯罪的韩国人。”据韩国外交部《2024年海外国民案件事故加害统计》，去年在海外犯罪的韩国人总计3255名，其中77.4%即2519名加害者涉及菲律宾等亚太地区案件。千钟炫记者、苏雪姬记者 punch@donga.com