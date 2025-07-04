证言：“尹锡悦审核完的‘戒严事后布告’，韩德洙要求废除”

记者3日获悉，去年12月3日紧急戒严之后才制定的所谓“事后布告”，是时任总统尹锡悦亲自批准的。内乱特检还掌握了证人的陈述：应时任国务总理韩德洙的要求，在废除该布告的过程中，事先向尹锡悦进行了报告。特检将此视为尹锡悦认识到宣布戒严违法性的主要线索，计划在5日的调查中集中追查。综合《东亚日报》3日的采访，正在调查尹锡悦制造内乱外患疑惑的赵恩锡特别检察组最近从前总统室附属室长姜义求那里收到了关于事后布告的两张A4纸分量的陈述书，内容为“去年12月7日得到了总统的签名”。宣布紧急戒严当天分发给国务委员的“紧急戒严布告”中遗漏了国务总理和国防部长的签名栏。姜义求被时任总统民政首席秘书金周贤问到“是否存在国务总理和相关国务委员附署的文件”等问题。于是，姜义求迟迟才制定新的戒严布告，并于5日分别得到了韩德洙和时任国防部长金龙显的签名，7日又得到了尹锡悦的批准。根据陈述书，尹锡悦还接到了废除这一布告的报告。韩德洙12月8日早晨打电话说：“即使没有文件，不也有国务会议这一实体吗?”韩德洙打电话的时间是在金龙显因涉嫌内乱被紧急逮捕之后。据悉，两天后的10日，总统室将此报告给了尹锡悦并销毁了文件。据悉，姜义求就事后布告向特检等部门主张：“这是为了看起来像行政程序而走了个形式。”但据悉，特检组认为，这有可能是尹锡悦方面认识到，没有得到韩德洙签名的原有紧急戒严布告存在法律缺陷，为了进行遮掩而试图制作新文件，正在展开调查。据悉，特检组传唤了金周贤，追查了当时的情况。另外，正在调查尹锡悦夫人金建希疑惑的闵中基特检组当天就“炒作三富土建”疑惑，对总公司、子公司、前任和现任代表的住宅等共13处进行了扣押搜查。高道艺记者、曹承衍记者 yea@donga.com、cho@donga.com