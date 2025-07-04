C罗年届不惑志在千球 餐食唯见鸡胸肉与沙拉



收到世界级足球明星克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（40岁•葡萄牙）“来我家一起吃饭吗？”的邀请时，人们首先可能会这样想：摆满餐桌的山珍海味中，该先吃什么好呢？他是否会像那些因醉态满面而登上英国小报头版的部分明星球员一样，举办盛大的派对呢？



然而，听听曾在英格兰足球超级联赛曼联队与罗纳尔多并肩作战的帕特里斯•埃夫拉（44岁•法国）的话，这种期待便会化为泡影。“罗纳尔多邀请我吃饭，我去了他家。他只提供了鸡胸肉和沙拉。连果汁也没有，只喝了水。”



据说，用干柴般的鸡胸肉填饱肚子的埃夫拉，随后听到罗纳尔多说：“现在去院子里踢球吧。”在一家英国电视台讲述这段轶事的埃夫拉，并未抱怨主人实在称不上热情的待客之道，反而高度评价道：“正是这种生活方式造就了罗纳尔多这位明星。”这番话道出了罗纳尔多的本质——他能够强忍“想要多吃、多玩”的欲望。



据葡萄牙媒体报道，综合心率等多项数据测算，罗纳尔多今年的身体年龄为28.9岁。这是他坚持高蛋白、高营养饮食的极度执着，以及每周五次、每次四小时以上在健身中心进行高强度个人训练的毅力所共同造就的结果。



职业足球运动员的平均退役年龄是35岁，但罗纳尔多在年届不惑之时仍拥有炽热的足尖。上赛季，他在沙特阿拉伯的阿尔纳斯尔队（利雅得胜利）攻入35球（41场比赛）。在葡萄牙国家队，他依然是主力球员，并在2024-2025赛季欧足联（UEFA）国家联赛中攻入8球，率队夺冠。



“最重要的球永远是下一个进球”这种前瞻性思维，是驱动罗纳尔多持续奔跑的动力。去年，罗纳尔多表明了他未来的梦想：达成个人职业生涯1000粒进球。已打入938球的他，距离目标还差62球。



美国职业篮球联赛（NBA）的“国王”勒布朗•詹姆斯（41岁•洛杉矶湖人队）的“长青”秘诀也与此相似。他每年休赛期在身体管理上投入超过15亿韩元（约合人民币850万元），用于雇佣私人训练师和购买体能恢复设备等。虽然詹姆斯在新秀时期喜欢汉堡和披萨，但自二十多岁中期起便几乎不再食用。他4次夺得NBA总冠军，并保持着历史总得分最高纪录（42184分）。他如此竭尽全力保持竞技状态的原因之一，是为了实现与儿子一同驰骋赛场的梦想。去年，其长子布朗尼（21岁）加入湖人队，詹姆斯由此成为NBA史上首位达成“父子同场竞技”纪录的球员。志在再夺一枚总冠军戒指的詹姆斯，即将迎来其NBA生涯第23个赛季，这也是联盟历史之最。



生物学年龄是决定何时该离开赛场的绝对因素吗？若询问罗纳尔多和詹姆斯，他们定会回答“不是”。在通往“历史最佳球员（GOAT）”的赛道上，同龄球员们已逐一离去，但罗纳尔多和詹姆斯至今仍未停下脚步。仿佛在与时间逆行。

