“能帮我打开窗户吗？坐一坐能听懂话的未来汽车吧”

“请打开一半窗户，并告诉我能买到得来速咖啡的咖啡厅吧。”2日，位于首尔市江南区江南大路现代汽车江南办公楼的体验型研究空间“首尔UX工作室”。坐在一楼展示的软件中心车辆（SDV）IONIQ6驾驶座上，刚刚发完上述指示，驾驶座的窗户就自动打开了一半，系统还推荐了附近的3家咖啡厅。车上搭载的能听懂人话的人工智能新一代信息娱乐系统“Pleos Connect”已经启动。还可以体验到最尖端的安全系统。另外，用二楼模拟器进行虚拟驾驶后，“I tracker”继续观察眼睛的动向后，介绍称“3分钟内发生了45次不注视前方的情况”。“首尔UX工作室”是可以提前体验未来移动新技术并留下反馈的空间。原本是为了开发适用于新车的用户体验而设在良才洞办公楼的非公开研究空间，但现在变成了面向顾客的开放空间。考虑到趋势变化速度加快、顾客的要求也变得多样的趋势，选择了最大限度地为顾客提供经验，收集意见的同时产生宣传效果的战略。在一楼设置的“开放实验室”中，可以体验到车门、椅子、收纳箱（移动控制台）等车上手能接触的所有部位。可以利用虚拟现实机器进行行驶或启动“Pleos Connect”。 如果参加一般（标准）项目，将以一楼为主参观空间。访客们也可以通过贴纸或QR码链接留下在现场想到的意见。在二楼的“先进研究实验室”，可以事先申请专业项目，如果被选中，就可以访问。可以直接与现代汽车集团的UX研究人员进行沟通，这一点与一般项目不同。可以坐在一张桌子上交换意见，也可以通过体现与实际汽车相似行驶动作的“6轴模拟器”体验与现实相似的体验后共享经验。现代汽车集团强调，“首尔UX工作室”不仅是单纯的展示体验，而是将顾客的声音融入到实际车辆开发中的真正参与和沟通的场所，是世界上第一个经常顾客参与型研究平台。现代汽车、起亚未来战略室常务金孝琳（音）表示：“这将成为在实际车辆开发中反映顾客声音的同时，创造革新性移动出行经验的空间。”崔元英记者 o0@donga.com