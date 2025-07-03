朝鲜将“铠甲”防空系统投入平壤防御

乌克兰情报当局表示，朝鲜（北韩）已实战部署从俄罗斯获得的机动式防空系统“铠甲S-1”，用于首都平壤的防御。分析认为，一直以来防空网被认为相对落后的朝鲜，正以向俄罗斯派兵为代价，增强其防空武器体系。据乌克兰媒体《基辅独立报》等1日报道，乌克兰国防部情报总局局长基里洛•布达诺夫在当地电台广播中表示：“首批‘铠甲’系统已部署在平壤，正在执行首都防御任务。”被称为“铠甲”（俄语意为“盔甲”）的防空系统是俄罗斯研发的代表性防空武器。该系统配备雷达、地对空制导导弹、高射炮等，可探测并拦截高度约40公里以下的巡航导弹或无人机。每套价格估计约为1500万美元（约合203.8亿韩元）。多国制裁监督小组（MSMT）今年5月表示，朝鲜向俄罗斯提供了约900万枚炮弹和100多枚弹道导弹等，作为回报，俄罗斯向朝鲜提供了“铠甲”等武器系统。多国制裁监督小组是为取代联合国安全理事会朝鲜制裁委员会下属的专家小组，于去年10月在韩美日主导下由11个国家成立的机构。布达诺夫局长表示：“俄罗斯正在对（与武器系统相关的）朝鲜人员进行再培训，朝鲜很快将能自主使用该技术。”这表明朝鲜不仅从俄罗斯获得武器，还获得了主要军事技术支持。他还预计，今后流入俄罗斯的朝鲜居民数量可能激增，其中可能出现部分人员志愿加入俄罗斯军队的情况。这可以解读为，若像以往那样正式派遣朝鲜军队，会顾及国际社会或内部的反对舆论。此前，上月朝鲜决定向俄罗斯额外派遣包括工兵和军事建设人员在内的6000余人。布达诺夫局长上月还声称，俄罗斯已向朝鲜转让了伊朗产的自爆无人机（或称“神风敢死队”无人机）制造技术。金聖模 mo@donga.com