（独家）美国参联会主席下周访韩，有可能讨论重新调整驻韩美军作用

据悉，美国参谋长联席会议主席丹·凯恩（照片）将于下周访问韩国。有分析认为，在以本月底为目标推进韩美首脑会谈的情况下，凯恩访韩可能会根据最近扩大美军战略灵活性的基调，讨论调整驻韩美军的作用及规模问题。据总统室人士2日透露，凯恩将于8月10日前来首尔参加韩美日参谋长联席会议主席（联合参谋本部议长）会议。据悉，美国国务卿鲁比奥将于本月8日、9日访韩，而美军排名第一的参联会主席也将随后访韩。这是继拜登政府时任参联会主席查尔斯·布朗之后，美国参联会主席时隔1年零8个月再次访韩。有人认为，以凯恩访韩为契机，韩美军方将讨论美国特朗普政府公开宣布的韩国等亚洲盟国增加国防开支和重新调整驻韩美军作用的问题。据悉，特朗普政府将于8月通过旨在扩大驻亚洲美军战略灵活性和加强盟国贡献的新国防战略，以牵制中国。据悉，总统室正在推进李在明总统与特朗普总统的首次韩美首脑会谈之际访问日本的日程。此举旨在尽早启动以当地时间6月17日七国集团（G7）峰会为契机，李在明与日本首相石破茂举行首次首脑会谈时达成共识的韩日首脑间穿梭外交。申圭镇记者、朴勋相记者 newjin@donga.com、tigermask@donga.com