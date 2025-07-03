“完整体”BTS明年春季发行新专辑并启动世界巡演

上月全体成员完成兵役义务的防弹少年团（BTS）表示，将于明年春季以“完整阵容”发行专辑并启动世界巡演。防弹少年团于1日下午全员亮相Weverse Live直播，介绍了今后计划。队长RM表示：“本月起我们将聚在一起专注于音乐创作”，“（明年）春季计划发行团体专辑。”他补充道：“还将举行世界巡演，敬请期待”，“专辑创作计划在美国进行。”防弹少年团入伍前发行的最后一张专辑是2022年的《Proof》。若明年春季发行新专辑，将是约4年来的首张团体专辑。其全员参与的世界巡演也以2022年“BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE”为最后一场。当天的直播始终充满温馨气氛。朴智旻（JIMIN）表示：“我们将努力快速（准备），不让大家等待太久”，“能和大家聚在一起就已经很幸福了。”田柾国（JUNG KOOK）表示：“这次我们将完全回归初心。”成员个人活动也有望继续。闵玧其（SUGA）于上月28日至29日在高阳综合运动场举办了粉丝见面会。郑号锡（J-HOPE）则计划于12日（当地时间）以领衔艺人身份参加在德国柏林举行的著名音乐节“罗拉帕罗扎柏林站”。史智媛记者 4g1@donga.com