研究：“如果美国海外援助减少80%，到2030年为止，全世界可能有1400万名弱势群体死亡”

医学领域权威杂志《柳叶刀》6月30日刊登的一篇研究报告称，因美国特朗普第二期政府减少海外援助，到2030年为止，全世界有可能有1400万名弱势群体死亡。高喊“美国优先主义”“小政府”的特朗普今年1月再次执政后，以总管美国海外援助的国际开发署使用过多税金为由，中断了大部分事业。美国、西班牙、巴西等国家的医生、病理学家等参与研究的多国人员警告，如果按照特朗普第二届政府的推进，美国国际开发署的对外援助资金削减83%，包括450万名未满5岁的儿童在内，全世界将有超过1400万人死亡。这比第一次世界大战的军人死亡人数（约1000万人）还要多。研究团队担心，对于不发达国家弱势群体来说，美国削减对外援助有可能成为与新冠疫情、战争相当的冲击。独立机构美国国际开发署成立于1961年，截至2023年，向世界130多个国家援助了438亿美元（约63.51万亿韩元）。据推算，在2001年至2021年的20年间，依靠美国国际开发署的对外援助，全世界预防了9100多万人死亡。但特朗普第二届政府上台后，被并为国务院下属组织，大部分项目被迫中断。国务院将国际开发署的后续组织命名为“美国第一”。前总统奥巴马、小布什和著名歌手博诺等最近强烈批评了特朗普第二届政府试图解散国际开发署。据美联社报道，奥巴马在最近的录制演讲中担心，解散国际开发署是“荒唐的悲剧”，“共和党和民主党领导人很快就会认识到国际开发署是多么有必要”。小布什也在录像演说中强调，在他执政期间，国际开发署主导的艾滋病救助计划拯救了全世界2500万人的生命。他批评特朗普说：“2500万世界人民没有死亡，这符合美国国家利益。”金允珍记者 kyj@donga.com