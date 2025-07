韩国原创电子舞曲音乐节扬帆出海 文静日本观众亦为之沸腾

“所以宝贝,请再靠近我一点,在你那辆路虎越野车的后座上(So baby pull me closer in the back seat of your Rover)。”6月29日下午,日本千叶县幕张展览馆。美国世界级双人DJ组合“烟鬼组合”无伴奏念唱出其曾连续12周蝉联公告牌(Billboard)排行榜冠军的热门歌曲《靠近》(Closer)的首段歌词。观众齐声接唱下一句:“我们永远不会老去(We ain't ever getting older)。”当轻快的节奏响起,观众们情绪高涨,一同跃起。日本观众虽以演出中“安静欣赏”闻名,但在这一刻,所有人都自由挥舞手臂,打开手机闪光灯,尽情欢呼。●本土电子舞曲音乐节走向海外5月28日至29日举行的“世界DJ节日本站”(World DJ Festival Japan),是韩国代表性电子舞曲(EDM)音乐节“世界DJ节”首次进军海外的舞台。包括烟鬼组合在内,艾伦•沃克、卡什米尔、尼基•罗梅罗等曾多次亮相韩国世界DJ节的约40组著名DJ登台演出。本次音乐节两天内共吸引5.2万名观众到场,门票通过预售全部售罄,足见其在当地引发的热烈反响。观众中约70%为20多岁年轻人,总购票者中98%为日本居民。如同展现日本特有的“排队文化”,开演前数百人排队的景象已然形成。世界DJ节是2007年始于韩国的纯原创电子舞曲音乐节品牌。这也是在韩国诞生的电子舞曲音乐节品牌首次输出海外。韩国演出制作公司BEPC TANGENT负责整体制作,日本网红营销公司武士合作伙伴公司则通过向BEPC购买授权的方式共同主办。其特点在于,这超越了仅使用品牌标识或名称的普通授权协议,而是共享舞台设计、制作理念、艺人邀请等整体制作环节,实现了本土化。BEPC代表金恩成(音)表示:“这证明了在韩国竞争中生存下来的音乐节同样适用于亚洲乃至全球市场。世界DJ节提供的是听着大众歌曲、一起快乐歌唱并拍照留念的瞬间。”武士合作伙伴公司代表入江裕之盛赞道:“我参加过所有进入全球百强的音乐节,其中世界DJ节的品质最佳。我认为它甚至有潜力超越世界第一的‘明日世界(Tomorrowland)电子音乐节’。”●“韩国文化,日本最时尚潮流”除了考虑日本梅雨季而选择在室内场馆举办外,本次演出与韩国音乐节并无太大差异。金代表表示:“我们曾担忧是否应因韩日关系而大幅减少韩国元素,但日方反而希望保留韩国特色。这恰恰证明当前韩国文化在日本年轻一代中代表着时尚潮流。”两天均到场观看的观众吉田健一(29岁)说:“通过Instagram了解到这个音乐节,对演出阵容、歌曲和运营方式都很满意。希望明年荷兰DJ哈德维尔也能来。”运用日本传统书法书写的“WDJF”标识,以及在空间中喷洒音乐节专用香氛的感官本土化策略也引人注目。虽特效不及韩国本土演出华丽,但室内场馆特有的电子舞曲震撼音效依然饱满。主办方还专门为轮椅使用者设置了坡道式观览席。BEPC目前正与日本以外的5个国家就进一步输出世界DJ节进行洽谈。金代表表示:“正如过去我们借鉴海外音乐节,如今是时候输出韩国的制作和体系了。我们渴望向世界展示韩国文化演出的制作能力和技术实力。”东京=史志远记者 4g1@donga.com