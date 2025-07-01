韩国夫妇同患痴呆症人数四年间激增86%

“厨房在哪儿？”去年4月，李某某（76岁）女士听到丈夫罗某某（81岁）先生这句话时，心头一震。当时她正准备像往常一样把饭桌搬到厨房，丈夫却找不到厨房了。罗先生最终被诊断患有阿尔茨海默型痴呆症。令李女士更加绝望的是，她本人也在四年前被诊断为轻度痴呆症。“得知丈夫也患上痴呆症，感觉生活崩塌了。我的记忆也越来越模糊，真不知该如何活下去。”6月19日，在首尔江南区三星首尔医院见到的李女士叹息着说道。随着韩国步入65岁以上人口占比达20%的超高龄社会，夫妇双双罹患痴呆症的情况也在急剧增加。30日，《东亚日报》从国民健康保险公团获取的资料显示，代表一个家庭中出现第二位痴呆症患者的“同患痴呆症”患者人数，已从2019年的2857人增至2023年的5327人。四年间增长了约86%。其中绝大多数是老夫妇双双患病的情况。双方都在逐渐丧失记忆，导致日常生活困难重重，例如险些引发火灾、独自前往医院都成问题。本月，采访组对三对痴呆症老夫妇及其照料子女进行深度访谈，他们吐露心声：“连可以照顾的人都没有，日常生活本身就很痛苦。”有研究指出，若夫妻一方患痴呆症，另一方发病概率可能翻倍，因此有必要扩大国家支持力度。首尔女子大学社会福利系教授郑在勋（音）表示：“迫切需要强化能够支持‘老老护理’的定制化支援体系。”李采完记者、李秀妍记者 chaewani@donga.com