人事、补充预算、特检，“快速政府”一个月

总统室30日表示，李在明总统将于7月3日迎来就任30日当天举行首次记者招待会。这比通常在就任100天召开就任首次记者招待会大为提前。据悉，李在明计划最早在本周内以国土交通部和文化体育观光部长官候选人人选结束组阁。就任一个月后，继出台“三大特检（内乱、金建希、蔡上等兵）”和编柜补充预算案之后，内阁人选也进入了速度战。30日，总统室为了在本周内公布19个部门部长中剩下的国土部长、文体部长的提名，正在进行最后的考察工作。国土部长候选人有高丽大学建筑系教授金世龙、共同民主党议员孟圣奎、尹厚德等。文体部长候选人也有可能是“意外提拔”。李在明在上个月23日进行了科学技术信息通讯部等11个部门负责新的选拔，同月29日进行了法务部等6个部门负责人的选拔。文在寅政府与李在明政府一样，也是在没有总统职务交接委员会的情况下上台，当时到完成第一届内阁提名为止历时54天。尹锡悦政府用了36天，朴槿惠政府用了60天。补充预算有望在下月3日的国会全体会议上通过。李在明在就任第一天就作为“一号指示”组建紧急经济工作专班后，立即召开第一次会议，开始编制补充预算案。然后，李在明26日来到国会，表示“经济就是时机”，希望国会尽快处理此事。李在明把“结束内乱”作为最优先课题，三大特检也展开了速度战。三大特检法由共同民主党主导，5日在国会全体大会上通过后，10日通过国务会议表决、总统批准后立即公布。李在明在就任8天后的12日，在国会推荐特检候选人后立即任命了特别检察官。专家们高度评价具有速度感的国政运营，不同也认为，在朝大野小的局面下，应该努力奠定协治基础。仁川大学政治外交学系教授李俊汉表示：“就任一个月以来，通过方向明确、动作迅速的国政运营，展现了准备好的总统面貌。在补充预算、人选等方面，有必要更加倾听在野党的声音。”朴勋相记者、尹多彬记者 tigermask@donga.com、empty@donga.com