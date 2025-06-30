尹锡悦拒绝警察参与调查 与特别检察组对峙

负责调查12•3紧急戒严令宣布相关内乱罪及外患罪嫌疑的“内乱特别检察组”，对前总统尹锡悦进行了首次调查。尹锡悦在首尔高等检察厅停留的时间长达15个小时，但实际调查时间仅约5小时。特别检察组认为追加调查不可避免，已通知其再次出席。特别检察组于28日在首尔瑞草区首尔高等检察厅大楼，以嫌疑人身份传唤尹锡悦，从上午10时14分开始，首先就其涉嫌指示总统警卫处阻止高级公职者犯罪调查处执行逮捕令一事展开调查。由从初期调查阶段即负责此案的首尔警察厅重大犯罪调查课课长朴昶奂警监主持问讯。然而，午餐后，尹锡悦对朴昶奂警监提出质疑，拒绝进入调查室，调查因此中断约3小时。尹锡悦方面提出，鉴于朴昶奂警监是因“非法逮捕”嫌疑被控告的人物，要求更换为检察官进行调查。特别检察组强硬回应称：“辩护律师团的行为越界了。可能以妨碍调查嫌疑进行调查。”在激烈对峙后，双方协商决定从检察官准备的部分开始调查。下午4时45分左右起，由部长检察官金正国、赵在喆接手，开始就国务会议表决过程及外患嫌疑进行调查。据悉，尹锡悦在此部分调查中态度相对配合。尹锡悦在出席和返回时均站在拍照区，但未发表任何言论。尹锡悦在完成包括查阅调查笔录在内的程序后，于29日0时58分左右返回家中。但由于中途调查中断，实际调查时间仅为5小时5分钟。特别检察组已通知其于30日上午9时再次到案接受调查。許桐準 hungry@donga.com