《鱿鱼游戏》第三季上线首日登顶93国排行榜 评价呈现两极分化

“刺激而又残酷的最终章。”（美国《时代》周刊）“单维且可预测的结局。”（美国《纽约时报》）在全球瞩目下于27日上线的《鱿鱼游戏》第三季为该系列画上句点，但围绕其最终章的评论却呈现两极分化。自2021年9月第一季首播，并斩获美国电视界最高荣誉“艾美奖”六项大奖后，时隔三年九个月迎来终章。第三季通过呈现“杀人捉迷藏”、“残酷跳格子”等全新韩国游戏，试图以主人公“奇勋”（李政宰饰）的自我牺牲讲述更深刻的故事。总体而言，评论界给予的评价尚可，但期待精彩反转的观众则流露出些许失望。●上线一日登顶93个国家排行榜第三季在话题性方面仍获认可。据视频平台排名网站FlixPatrol数据显示，截至28日，《鱿鱼游戏》第三季在奈飞电视剧类别中排名全球第一。这距离其27日上线仅过去一天。不仅在韩国，在美国、英国、法国、德国、日本等FlixPatrol统计的93个国家中均位列榜首。其登顶速度快于第一季（上线8日后登顶电视剧类全球第一）和去年12月上线的第二季（上线2日后登顶）。有分析认为，由于已知第三季将为系列最终章，观众对结局的好奇与期待形成了综合效应。在艺术性评价上，第三季未能企及第一季高度，与第二季情况相似。截至29日，在美国电影评分网站“烂番茄”上，第三季的影评人新鲜度为83%，与第二季（83%）持平，低于第一季的95%。注重娱乐性的普通观众反应则更为冷淡。第三季的观众“爆米花指数”仅为51%，显著低于第一季（84%）和第二季（63%）。英国《卫报》评论称：“暴力场面连绵不绝，讽刺意味却日渐消退”，“虽有看点，但已不如往昔犀利”。美国电影专业媒体《好莱坞报道者》表示：“这部曾引发狂热的奈飞超级热播剧，以令人失望的结局艰难收场。”积极评价亦不少见。美国大众文化专业媒体“Collider”盛赞其为“震撼人心的终章”。“令人满意的精彩收官”（英国《每日电讯报》）、“尖锐的资本主义批判”（德国《法兰克福汇报》）等评价同样引人注目。●“不舍、释然、百感交集”上线次日（28日），在首尔光化门广场及首尔广场一带举行的《鱿鱼游戏》终章纪念活动持续约一个半小时，吸引了市民目光。数十名身着系列标志性“粉红士兵”服装的表演者，未持枪支，而是吹奏小号、敲打鼓点进行游行。身着印有主人公“奇勋”参赛编号“456”绿色运动服的人们，伴着童谣《转啊转》翩翩起舞。超大型杀人装置“英熙”亦现身现场，唱着《木槿花开了》增添了悚然的紧张氛围。当天的活动不仅吸引了第二、三季的演员，第一季演员朴海秀（饰“尚佑”）、郑好娟（饰“姜晓”）等也登台亮相，引人注目。黄东赫导演表示：“这是我倾注一切太久的作品，想到它完结，确实有些不舍”，“但又有如释重负之感，真是百感交集。”演员李政宰则说：“现在才真正有了终章的感觉。来到这里，才觉得一切都结束了。”李浩载记者 hoho@donga.com