在特朗普的压力下增加国防开支的欧洲陷入两难境地



上周，欧洲因“爸爸和儿子”争议而闹得沸沸扬扬。因为当地时间25日，北约秘书长吕特将美国比喻为“爸爸”。当参加北约峰会的美国总统特朗普说战争中的以色列和伊朗是“在学校操场上打架的孩子”时，他附和说：“老爸有时需要使用强烈的语言。”欧洲出现了“奉承过度”“有伤自尊”等不满。



欧洲讨好美国不只是嘴上说说而已。北约32个成员国在峰会结束后宣布，“到2035年将国防开支增加到国内生产总值（GDP）的5%左右。”这是特朗普暗示美国可能退出北约并施压要求增加国防开支后得出的数字。欧洲最终像听“爸爸”话的“孩子”一样立即行动起来。



宣布增加国防开支后，欧洲国家的心思变得非常复杂。因为不少国家都做出了无法遵守的约定。很多人认为，由于国家负债严重，很难按照目标增加国防开支。据欧盟统计，以去年为准，欧元区（使用欧元的20个国家）的国家负债平均为87.4%。研究机构分析认为，能够实现“5%”目标的成员国只有德国、波兰和波罗的海三国（爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛）、斯堪的纳维亚国家（瑞典、挪威、芬兰）。



想在有限的预算中增加国防费，只能减少其他部分预算。经常成为目标的领域是福利。因此，有人说，“欧洲现在已经不是福利（welfare）国家，而是战争（warfare）国家”。缩减福利预算也是不容忽视的问题。欧洲虽然是通过移民增加和生育奖励政策克服高龄化问题的事例，但高龄人口比重仍然很高。欧盟人口中65岁以上高龄层的比率去年为21.6%，比10年前增加2.9个百分点。



“节约国家用度”说来容易，但实际上难以执行。财政紧缩的企图引起国民的不满和政治分裂，甚至导致政府空白。去年12月，法国时任总理巴尼耶提出节省600亿欧元（约96万亿韩元）的预算案。结果，在在野党的强烈反对下，出现了任命3个月后下台、内阁在1962年以来首次被议会推翻的情况。



既难以调整开支领域，又难以减少开支总额，最终出现了只能增加支出的共识。意大利等一些国家要求欧盟委员会调整限制各成员国债务上限的“财政准则”。欧委会推出了只例外地放宽国防支出的“欧洲再武装政策”。越来越多的人担心最终只能增加负债。如果负债增加，长期而言，政府花钱更难，经济活力也很有可能进一步下降。即使不这样，严重的经济停滞也会进一步恶化。欧洲国家陷入了进退两难的境地。



有人说，韩国与欧洲相比，相对国内生产总值的国家负债比率低，因此可以积极使用财政。像现在这样经济困难的时期，可能需要政府的支出。但是，现在更应该仔细分析财政支出是否有效，是否存在错误支出的漏洞。韩国的低出生率和老人贫困率在经济合作与发展组织成员国中都居首位，对负债增加速度的担忧之声已经以多种方式出现。不能掉以轻心地认为，韩国比欧洲强。

