韩国出台首轮高强度楼市调控措施 首都圈房贷上限6亿韩元 多套房主禁贷

韩国政府出台包含高强度贷款限制的首轮房地产调控措施。自28日起，首都圈住房抵押贷款最高额度将统一限制在6亿韩元以内，首都圈多套住房持有者的房贷将全面禁止。此举旨在通过实质上限制高收入者和多套住房持有者“过度借贷投资”，为房地产市场“过热”开出强力药方。27日，金融委员会、企划财政部、国土交通部等相关部门召开“紧急家庭债务检查会议”，发布了包含上述内容的贷款限制方案。虽然新政府成立尚不足一个月，但由于近期首都圈房价急剧上涨，政府为在初期遏制上涨势头而推出了强有力的贷款限制措施。特别是，韩国政府此次首次设定了与收入或房价无关的个人房贷上限。即从28日起，在首都圈购房时，超过6亿韩元的贷款将被禁止。金融当局表示，此举旨在限制利用过度贷款购买高价住宅。首都圈多套住房持有者的新增房贷将被全面封锁。即对首都圈多套住房持有者适用0%的贷款价值比（LTV），禁止用于非实际居住目的的购房贷款。即使一套住房持有者在不处置现有住房的情况下增购住房，其新增房贷也将被禁止。若出售现有住房，则适用原有的规制区域50%、非规制区域70%的LTV规定，但出售期限条件从原有的2年内处置收紧至6个月内处置。在首都圈购房并使用房贷者，均须在6个月内履行实际入住义务。据悉，禁止提供有条件全租贷款也将全面阻断首都圈的“差价投资”。金融当局有关人士表示：“若非实际居住需求，事实上将难以获得金融圈贷款。”金融委员会事务处长权大英（音）表示：“必要时将立即实施加强规制区域LTV限制、扩大全租贷款及政策贷款的总债务本息偿还比率（DSR）适用范围、上调房贷风险权重等措施。”全主榮 aimhigh@donga.com