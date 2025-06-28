埃塞俄比亚“卡格纽部队”勇士们，韩国战争的伤痕犹在



1951年5月6日。那一天，感受不到春天的温暖，只有战争的残酷笼罩，1185名黑皮肤的男性登上釜山港岸。他们是埃塞俄比亚皇帝塞拉西的近卫队“卡格纽部队”。从埃塞俄比亚到韩国，他们在海上整整度过了24天。塞拉西对离开祖国的士兵这样说道。“战斗到胜利。或者战斗到死。”



当时非洲的埃塞俄比亚参加韩国战争多少有些意外。因为与韩国没有直接的利害关系。国防部等分析韩国战争的书中，从现实的观点出发解释称，派兵的原因是“埃塞俄比亚在集体安保方面的历史经验”。曾受到意大利殖民统治的埃塞俄比亚为了恢复失去的领土厄立特里亚和军队现代化，迫切需要美国等国际社会的帮助。韩国战争提供了机会。



这样派出的6000多名埃塞俄比亚军人，参加战争一直持续到1954年7月10日。江原道的华川郡和杨口郡、京畿道涟川郡一带是他们的主要战场。严寒是从未经历过的，但他们拿着枪，战斗到底。战斗进行了253次，一些记录显示埃塞俄比亚军队赢得了所有战斗。也有评价称，他们在大部分的战斗中都取得了胜利。显然是立下了汗马功劳。



直到1954年撤退为止，他们共有121人战亡，536人受伤。连“韩国”这个名字都很陌生的他们，在异国他乡献出了自己的生命。从结果来看，埃塞俄比亚政府似乎达成了一定的目标。因为派兵之后，他重新收复了厄立特里亚。



在用数字记录的历史背后，是我们不应忘记的埃塞俄比亚人的眼泪。在韩国战争75周年之际，马米特·洪德·森贝塔（73岁，女）应浦项洋浦教会等的邀请首次访问韩国，她一次也没有见过父亲的脸。她在母亲肚子里的时候，父亲去了韩国，在华川展开的战斗是他最后的战场。父亲没有回家，他的缺失给家人留下了伤痕。随着1974年皇帝的倒台，共产政权上台，森贝塔不得不带着“叛徒之女”的烙印生活。



一同来到韩国的参战勇士蒂拉洪·特塞马·加梅（100岁）的人生也是如此。他说：“战争结束后回国，部队解散了，我们分散了。政权更迭后的人生非常残酷，无法用语言来说明。”他的证词表明，战争英雄的归来并不一定能带来荣耀。



随着时间的流逝，韩国从接受援助的国家现在成了提供援助的国家。向埃塞俄比亚也提供了不少援助。但对参战勇士及其后代的直接支援还有一段路要走。在埃塞俄比亚从事志愿服务30年、帮助此次参战勇士及其后代访韩的河玉善传教士表示：“参战勇士及其后代仍然生活在2坪的旧房子里。需要持续的关心和支援。”对于卡格纽部队成员及其后代来说，韩国战争的伤痕依然如故。

