李雪主背400万韩元古驰包亮相 时隔一年半公开露面

朝鲜（北韩）国务委员会委员长金正恩的夫人李雪主，身背高价海外品牌古驰（Gucci）手提包，时隔一年半在公开场合亮相。特别是，有画面捕捉到她走在女儿金主爱身后几步的位置，有分析称其礼宾顺序被推后。朝鲜中央通讯社26日公开了出席朝鲜大型海滨度假区——江原道元山葛麻海岸旅游区竣工仪式的国务委员会委员长金正恩、金主爱和李雪主等人的照片。照片中的李雪主身着白色衬衫和黑色裤子，背着疑似古驰马蒙压纹系列的手提包。据悉，该产品根据尺寸不同，价格在300万至400万韩元之间。她在金委员长身边同行时，与金主爱拉开几步距离跟随其后。据统一部介绍，自2022年11月金主爱首次出现在新型洲际弹道导弹试射现场指导活动后，在总计10次与李雪主同行的照片中，这是首次明显看出金主爱的地位占据上风。统一部相关人士表示：“今天的照片证实了此前李雪主为了突显金主爱而很少露面”，“如果说金主爱最初亮相时旨在展现和睦家庭形象，那么今天则明确了李雪主在排序上居于后方。”此外，围绕金主爱当天佩戴的手表，有分析认为是价值3000万韩元左右的瑞士手表品牌卡地亚（Cartier）的款式。这有可能违反了联合国安全理事会禁止向朝鲜出口奢侈品的第1718号对朝制裁决议。申나리 journari@donga.com