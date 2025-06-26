“光州军用机场迁移由政府负责”，李在明指示成立工作专班

为了解决围绕光州军机场迁移问题的地区矛盾，李在明总统25日指示总统室设立由光州、全罗南道、全南务安郡、企划财政部、国土交通部、国防部等参与的六方工作专班。李在明当天下午在光州国立亚洲文化殿堂举行的光州市民·全罗南道居民市政厅会议活动中听取务安郡反对军机场搬迁的情况后，作出了上述表示。李在明表示：“如果相互适当妥协，就可以享受到更好的状态。我认为应该由国家层面来负责。”李在明还强调了地区均衡发展。李在明表示：“韩国过分集中在首都圈。大部分问题都是首都圈被挤爆后产生的。如果通过均衡发展有效利用国土，这些问题可以在相当程度上得到解决。”对于市民提出的恢复司法考试的意见，李在明表示：“我个人在一定程度上表示同感。曾一度担心‘这不是科举制，而是荫序制’。”不过，他也表示：“我个人认为法学院制度已经长期固定下来，所以很难废除。”李在明20日出席蔚山人工智能数据中心成立仪式，前一天还指示海洋水产部在12月内迁移到釜山等，拉拢釜山、庆尚南道的民心。李在明当天来到湖南地区，亲自管理地区悬案。当天上午，李在明携夫人金惠景作为现任总统首次访问了全罗南道高兴郡国立小鹿岛医院。朴訓祥 tigermask@donga.com