韩国4月新生儿数量同比增8.7% 创34年来最大增幅

今年4月韩国新生儿数量同比增加8.7%，创下34年来最大增幅。自去年7月以来持续10个月的新生儿增长势头能否延续，预计将在今年下半年（7月至12月）见分晓。韩国统计厅25日发布的《4月人口动向》显示，今年4月新生儿数量为2万717名，同比增加1658名（8.7%）。这是自1991年（8.7%）以来，以4月为基准创下的34年间最高增长率。反映女性一生平均预期生育子女数的总和生育率，在4月也达到0.79名，同比上升0.06名。按生育胎次来看，第一胎占比62.0%，同比上升1.2个百分点。而第二胎（31.8%）和第三胎及以上（6.2%）占比则分别下降了0.6个百分点。分析认为，这反映了因婚育年龄推迟导致生育子女数量减少的趋势。新生儿数量自去年7月起已连续10个月保持增长。统计厅相关人士说明道：“随着回声潮世代（指1991年至1996年出生者）进入30岁出头的适婚年龄，结婚数量增加，这带动了新生儿数量的增长。同时，因新冠病毒（COVID-19）疫情而推迟的婚礼正陆续举行，以及政府及地方自治团体的生育支持政策也产生了影响。”事实上，生育高峰期出生的回声潮世代大部分已进入30多岁的适婚年龄。韩国新生儿数量在1980年代后期曾跌至60多万名，之后反弹回升，在1991年至1995年间维持在70多万名水平。4月结婚登记数量为1万8921对，同比增加884对（4.9%）。自去年4月（24.6%）以来，已连续一年保持增长势头。新生儿数量增长势头能否长期持续，今年下半年或将成为观察点。统计厅相关人士表示：“鉴于新生儿数量自去年7月开始增长，目前尚难断言今年下半年是否还能维持当前的增幅或增长趋势。”世宗=郑顺九记者 soon9@donga.com