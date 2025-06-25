房价上涨，房东变房客，“主人全租”再次登场

首尔市麻浦区1700多套规模的某大园区，套内面积84平方米的公寓最近以25亿韩元的价格售出。与一般交易不同，这是以房东作为全租租房者入住为条件进行的交易。中介该交易的公认中介公司A某解释称：“房东从入住起就住在这里，最近看到房价大幅上涨，为了赚取差价决定卖房，同时又因为子女教育等问题，希望暂时继续居住，所以以这种方式进行了交易。”● 房价暴涨中再次登场的“主人全租”最近，以首尔市汉江边为中心，房东以租房者身份入住的条件出售房子的“主人全租”交易正在增加。在土地交易许可区域、贷款和税金限制依然存在的情况下，进入本月以来，首尔主要地区房价大幅上涨，文在寅政府时期暴涨期曾经出现的罕见交易方式再次登场。“主人全租”交易的增加，是因为考虑到最近的市场情况，对买方和卖方都有好处。首先，卖方即使不马上搬走，也可以卖掉房子赚取差价。买方只支付交易价减去全租价的差额，也能减轻购买负担。“主人全租”交易通常比一般的“缺口投资”全租保证金高，因此买方能用更少的现金买房，还可以减少寻找新租户的麻烦。首尔市城东区锦湖洞“e舒适世界”锦湖公园山套内84平方米也是“房东全租”方式寻找买主的情况。房东希望出售后换成江南地区房产，但随着江南地区房价上涨趋势的加快，先卖掉房子并等待房价稳定下来。城东区玉水洞玉水三星公寓套内84平方米以20亿韩元的价格出售。公认中介公司B某解释说：“房东计划以全租租金约7.亿-8亿韩元卖掉，再作为租户入住。”当记者对相关商品表现出兴趣时，B某提议“全租保证金可以提高到8.5亿韩元。”● “担心会助长房价和全租租金”“主人全租”这一陌生的交易方式主要出现在麻浦区和城东区等汉江地带。据分析，这是今年3月江南三区和龙山区被指定为土地许可制后产生的气球效应。在土地许可制地区，由于从根本上禁止“缺口投资”，所以需求集中到了可以投资的地区。过去文在寅政府时期，“主人全租”主要在实行高强度贷款限制的高价公寓密集的江南地区或京畿城南市盆唐、板桥地区进行。现在也不适用土许制限制的地区中，高价公寓聚集的麻浦区和城东区等地正在集中进行这种交易。不过有人指出，“主人全租”交易在房价上涨期会起到导火索的作用。作为“缺口投资”买方，由于资金负担较轻，所以可以以更高的交易价格进行交易。友利银行房地产研究员南赫宇（音）表示：“‘主人全租’交易时，交易价格上调部分少于全租押金上调部分，因此作为买方有减少投资金额的效果。但是在房价上涨期，实际交易水平提高可能会进一步推高房价。”还有人指出，这一交易方式还有可能助长全租价的上涨。KB国民银行房地产首席专门委员朴元甲（音）表示：“‘主人全租’交易越多，全租房房源就越少，有可能助长全租房价格的上涨。”吴承俊记者 ohmygod@donga.com