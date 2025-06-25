哈桑•霍梅尼迅速崛起为伊朗接班人

据《路透社》23日援引5名消息人士报道，1979年领导伊朗伊斯兰革命、推翻延续2500余年的波斯君主制的鲁霍拉•霍梅尼（1900-1989年）之孙哈桑•霍梅尼（53岁），正迅速崛起为伊朗最高领袖阿里•哈梅内伊（86岁）的接班人。自1989年霍梅尼逝世后执掌伊朗的哈梅内伊，因长期执政、镇压反对派及根深蒂固的经济困境，正面临民众大量不满。尤其在美国与以色列持续空袭下，哈梅内伊政权的脆弱性已暴露无遗，其权力交接问题受到前所未有的关注。鲁霍拉•霍梅尼育有七名子女，次子艾哈迈德•霍梅尼（1946-1995年）曾协助父亲推动革命进程。他虽一度被视为霍梅尼接班人选，却在49岁因心脏病突发离世。艾哈迈德之子正是现年53岁的哈桑•霍梅尼，其人生轨迹与祖父、父亲如出一辙，始终以神职人员身份从事宗教活动。哈桑•霍梅尼青年时期曾担任足球运动员，素以跨派系协调能力著称。他重视女性权益等社会议题，与温和派代表人物、前总统哈桑•鲁哈尼保持深厚交情。值得注意的是，他与主张对美强硬、执着推进核开发的强硬保守派代表——前总统马哈茂德•艾哈迈迪-内贾德等人始终保持距离，甚至撰写评论文章对其进行批评。伊朗通过伊斯兰神职人员协商机构“国家领导层运营委员会”选举最高领袖，但当前局势下哈梅内伊的个人意志仍将是决定性因素。值得注意的是，哈梅内伊次子穆杰塔巴虽同为神职人员，但在国内外对哈梅内伊家族长期执政的批评声浪中，若出现权力世袭迹象必将引发强烈反弹——毕竟推翻巴列维王朝专制世袭体制正是伊斯兰革命的核心诉求。目前穆杰塔巴已淡出主要候选序列。林賢錫 lhs@donga.com