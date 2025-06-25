像超级补充预算一样紧迫的边缘产业结构改革



韩国政府为了支援被逼到悬崖边的个体户和小工商业者，宣布了30万亿韩元规模的“超级补充预算”，决定向全体国民每人发放最多50万韩元的补贴。政府认为，如果短期内消费增加，资金周转起来，停滞的经济就会好转。“恢复民生消费券”也可以成为营养不良的家庭的补药。但是，如果不从根本上改变体质，这也只能是暂时缓解症状的对症疗法。



与补充预算一样紧迫的是边缘产业的结构改革。如果不挖掉腐烂的部位，让健康的新肉长出来，韩国经济就无法继续增长。被称为“铁城”的庆北浦项的浦项制铁第一线材工厂45年来首次停产。全罗南道丽水石油化学工业园区的烟囱中，浓烟消失已久。随着中国不分青红皂白的低价攻势、美国的保护贸易和关税壁垒以及高费用结构导致的国际竞争力减弱，钢铁、石化等支撑韩国经济的制造业的基础正在崩溃。



不能把现在的危机单纯地看作是“衰退期”。技术生态界和生产基础设施有可能彻底崩溃，处于生死存亡的危机。一旦消失的根基产业很难复苏。虽然美国以高额关税为武器，梦想着恢复制造业，但由于老去的劳动力和恶劣的基础设施，很有可能无法找回过去的荣耀。



现在是不能再让民间企业自主进行产业重组的时代。因为国际贸易秩序正在转变为国家主导，竞争国家正在破格支援本国产业。未能跟上这种全球产业政策的潮流，韩国在戒严和弹劾的政治漩涡中度过了“失去的6个月”。即使从现在开始，政府也应该成为值得信赖的“主刀医生”。



恰好产业重组的信号弹接连不断。最近执政党提出了石油化学特别法，HD现代集团和乐天化学的大交易正在可视化。但是，由于大规模设备产业的特性，自律结构调整并不容易。政府和政策金融机构不应只停留在单纯的投放资金上，而应引导民间果断地挖出低效率资产，挽救具有竞争力的核心资产。



结构改革既要大胆又要细致。因为不仅仅是单纯地减少设备，还要连接核心技术和人才，共同重组前后方产业生态系统。人工智能和电池等尖端产业也仍然在“铁”和“化学”的基础上。智能工厂没有钢铁就不会建立，全固态电池如果没有石化技术的进步也不会存在。



产业重组并不像说的那么容易。汽车、半导体、海运等过去政府主导的大交易失败的创伤仍然存在。实际上，政府内部也缺乏能够果断发挥“执刀人”作用的企业结构调整专家。



尽管如此，李在明总统在候选人时期曾公开表示，国家将支援边缘产业结构的转换。现在应该将这一承诺付诸实践。刀已在手。现在是时候用敏锐的感觉来把握产业的脉搏，展现能够让韩国经济重新振作的领导力了。

