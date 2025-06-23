现代汽车集团在戛纳国际创意节斩获包括最高奖在内的五项大奖

现代汽车集团在有“广告界奥斯卡”之称的戛纳国际创意节2025上，斩获包括最高奖在内的五项大奖。现代汽车集团22日表示，在16日至20日（当地时间）于法国戛纳举行的“戛纳国际创意节2025”颁奖典礼上，由文炳琨导演执导、演员孙锡久出演的短片电影《夜钓》（照片）荣获娱乐类最高奖及影视类银狮奖。该作品是一部以在电动汽车充电站发生的离奇事件和反转剧情为内容的短片电影形式广告。凭借突破传统广告框架的独创性表现手法等，该作品在广告界备受关注。现代汽车集团的社会贡献活动（CSR）宣传项目“树木特派员”也获得奖项。该项目凭借基于人工智能（AI）技术的营销和以树木为第一人称视角的独特叙事方式，在数字工艺类摘得2项金狮奖和1项银狮奖。现代汽车集团基于此次获奖成果，与共同策划公司INNOCEAN Worldwide于18日在戛纳当地举办了主题为“减少广告，开启真实故事”的研讨会。戛纳国际创意节组委会向因创意内容而备受瞩目的企业提供研讨会机会。现代汽车集团品牌营销本部专务理事池星元（音）在该研讨会上表示：“全球营销已超越同行业竞争，演变为与个人创作者之间的角逐，今后也将通过与创作者合作，引领品牌传播趋势。”现代汽车集团包括此次获奖在内，在历届戛纳国际创意节上共获得1项最高奖、2项金狮奖、5项银狮奖、6项铜狮奖。金在亨 monami@donga.com