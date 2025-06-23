特朗普的下一个目标是朝鲜？

美国当地时间21日突然强行用“超大型掩体炸弹（GBU-57）”等武器对伊朗3处主要核设施进行轰炸，有分析认为，下一个目标可能是朝鲜。分析认为，特朗普总统在执政第一期就曾公开讨论过对朝鲜进行“先发制人打击”，朝鲜国务委员长金正恩等朝鲜领导层这一次势必会高度紧张，通过俄罗斯等关注相关事态。实际上，1993年至1994年朝鲜核危机当时，克林顿政府曾积极研究过用F-117轰炸机和“战斧”导弹等轰炸朝鲜宁边核设施的方案。但考虑到战事有可能扩大至接近全面战争和巨大的人员伤亡等，最终还是放弃了。当时美国国防部判断，如果对朝进行轰炸，开战90天内将造成5万名美军和数十万名韩国军民死伤。特朗普也曾在因朝鲜的洲际导弹挑衅和核试验导致朝美关系走向最坏的2017年研究过军事选项。据悉，当时特朗普政府讨论了精密轰炸朝鲜部分象征性核设施的所谓“鼻血行动（Bloody Nose Strike）”。有人指出，在这种情况下，美国动用B-2隐形战略轰炸机进行大规模空袭，摧毁伊朗核设施，从这一点来看，可能会对朝鲜起到意味深长的警告作用。韩国军方人士预测：“使用威力巨大的战略武器成功清除伊朗核设施，这一先例可能会在今后的朝美核谈判中成为对朝鲜施压的筹码。”但韩国军方内外普遍认为，朝鲜和伊朗的情况不同，美国直接进行轰炸的可能性不大。从以色列的耶路撒冷到伊朗主要核设施直线相距约1500至1700公里，但首尔与朝鲜宁边、降仙核设施之间的距离只有约270公里。从这两个核设施到东北亚最大规模的美军基地汉弗莱营（平泽美军基地）的距离也只有约300公里。如果美国轰炸朝鲜核设施，朝鲜可以在短则数十秒、长则数分钟内对首尔和平泽美军基地等进行大规模炮击等报复。朝鲜用火箭炮和短程弹道导弹等每小时最多可以向韩国发射数万发火箭和炮弹。与具备低空防空体系“铁穹”的以色列相比，韩国防空网薄弱，大规模损失不可避免。此外，朝鲜已经拥有最多50枚核弹头，到处都建有秘密核设施，还开发部署了各种投放（导弹）手段。如果把美国轰炸朝鲜核设施视为政权危机，朝鲜用核攻击韩国，美国再次以核报复还击，事态将走向无法控制的局面。有分析认为，特朗普就任后多次称朝鲜为“核能力拥有国”，暗示了谈判的可能性，这也是不考虑对朝鲜采取军事手段的信号。大部分分析认为，韩国政府容忍美国先发制人轰炸朝鲜核设施的可能性极小。韩国军方消息人士表示：“美国认为，通过军事手段消除朝鲜的核能力为时已晚。美国在伊朗核威胁演变成‘第二个朝核’之前亮出了剑。”尹相虎 ysh1005@donga.com