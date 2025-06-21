梅雨首日首尔及周边地区突降暴雨 多地交通受阻

伴随梅雨季节正式开始，20日梅雨锋面带来的强降雨集中袭击了首尔首都圈北部等地。受停滞锋面（梅雨锋面）影响，首尔首都圈和江原道出现了每小时30毫米的强降雨。从19日晚9时到20日下午2时，仁川西区金谷洞降雨量达160.5毫米。此外，京畿道金浦市阳村邑录得136.5毫米，抱川市一东面累计降水量达115毫米。据韩国气象厅预测，梅雨将持续至21日，覆盖全国。首尔首都圈的降雨预计在21日上午结束，中部其他地区大部分将于下午停歇，但忠清道和全罗道地区预计将持续强降雨。预计至21日，首尔首都圈、江原道、忠清道及全罗北道降水量均将达到50至100毫米。但部分地区降水量可能高达180毫米，局部地区将伴有狂风、雷电及每小时最高50毫米的强降雨。当降水量超过每小时30毫米时，即使使用雨伞，衣物也会湿透，驾车时即使开启雨刷器也难以看清前方路况。韩国行政安全部因对首尔首都圈和江原道发布暴雨特别预警，于20日下午启动了中央灾难安全对策本部第一阶段应急响应。首尔首都圈多处发生事故，包括早高峰通勤列车停运及车辆被淹。20日上午，京畿道议政府市议政府轻轨两度暂停运行。高阳市一处地下隧道积水致车辆被淹，驾驶员随后获救。金素英记者、全慧珍记者 ksy@donga.com