道奇队金慧成在新人奖模拟投票中排名国联第二

洛杉矶道奇队的金慧成（26岁•洛杉矶道奇队）在19日公布的美国职业棒球大联盟（MLB）官方媒体MLB.com的“2025年新人王模拟投票”中，位列国家联盟（NL）第二位。参与投票的35名专家中，有3人将第一名选票投给了金慧成。在上月21日公布的第一轮投票中，金慧成未获得任何一张第一名选票。截至当天为止，只有目前打击率为0.284、击出7支本垒打、贡献19分打点的亚特兰大勇士队捕手德雷夫•鲍德温（24岁）一人的排名高于金慧成。鲍德温在此次投票中席卷了24张第一名选票，但进入6月后，他的打击率仅为0.171（35打数6安打）。对于近期在攻守跑垒各方面均有出色表现的金慧成来说，有望实现新人王的逆转。MLB.com介绍道：“道奇队对金慧成的使用策略非常成功。自5月4日以后登陆大联盟的球员中，他的打击率排名第二，不仅能看到他担任二垒手和中坚手，还能看到他担任游击手的守备。他跑垒速度极快，曾6次盗垒成功且无一失手。”在道奇队以4比3战胜圣地亚哥教士队的当天主场比赛中，金慧成也击出了奠定逆转基础的二垒安打（赛季第4支）。以第8棒、中坚手身份首发出场的金慧成，在第五局下半双方1比1平局、一人出局一垒有跑者的情况下，面对对方右投先发投手斯蒂芬•科莱克（28岁），打出一记落地弹跳后飞入右侧观众席的球。若非被判定为二垒安打，当时身处一垒的托米•埃德曼（30岁）本可轻松跑回本垒得分。金慧成随后在下一棒打者多尔顿•拉什（24岁）击出右外野前安打时跑回本垒，为球队取得3比1的领先。金慧成在第七局一人出局、一二垒有跑者的进攻机会时，因对方教练团派出左投投手万迪•佩拉尔塔登板投球，而被右打代打恩里克•埃尔南德斯替换下场。当天的比赛之后，金慧成的赛季打击率升至0.386（70打数27安打）。“风之孙”李政厚（27岁•旧金山巨人队）当天在对阵克利夫兰守护者队的比赛中以第6棒身份出场，取得4打数、无安打的数据。此前5场比赛打击率仅为0.150（20打数3安打）的李政厚，本赛季首次担任第6棒打者，但仍无法贡献安打，表现略显沉默。其所在球队也以2比4落败。赵英宇记者 jero@donga.com