韩国60%、日本56%回答“韩日应加强防卫合作”……牵制朝中俄有共识

在迎来韩日邦交正常化60周年之际，《东亚日报》和日本《朝日新闻》实施共同舆论调查，两国国民一致认为有必要加强安保合作。分析认为，在朝鲜、中国、俄罗斯密切关系等安保不安加剧的情况下，亚洲代表性民主国家韩国和日本应对此进行紧密合作的看法正在扩散。对于“韩日防卫合作”的必要性，60%的韩国和日本56%的人回答“应该加强”，都超过一半。因殖民统治韩半岛、独岛主权争端等原因，韩国以前对与日本的安全合作持否定态度，现在也越来越认识到需要与日本合作。特别是“应该加强合作”的意见与年龄和性别无关，超过一半，得到了均匀的支持。从年龄段来看，18-29岁的人占68%，70岁以上的人占67%，各年龄段相差无几。从性别来看，男性占61%，女性占57%。日本也出现了类似结果。在所有年龄段中，认为“应加强防卫合作”的意见都超过一半，18-29岁年龄段的人最多，占60%。从性别来看，男性占59%，女性占53%。过去韩日安保合作是敏感话题。最具代表性的事例是，2019年日本开始限制半导体出口后，文在寅政府表示有意终止《韩日军事情报保护协定》，但在争议扩大后有条件地推迟。虽然韩日安保合作在韩国仍是争议话题，但是选择加强安保的氛围越来越明显。这也可以解释为反映了两国国民对朝鲜核武器高度化的威胁意识。对于“对朝鲜的核开发感到不安的程度”的提问，52%的韩国回答“非常不安”（25%）、“一定程度不安”（27%）等，感到不安的比率达到52%。在日本，“非常不安”（41%）和“一定程度不安”（41%）的比率合计达到82%。据分析，这反映了韩日两国国民对美国特朗普第一届政府时期美朝核谈判破裂后，朝鲜核武器在质和量上均有所提高的不安。此外，就只在韩国进行调查的“在朝鲜-中国-俄罗斯密切接触的情况下，韩日之间的安保合作应该如何进行”的提问，58%的人回答“加强为好”，然后依次是“目前的水平很好”(30%)、“弱一点比较好”(9%)、“其他和不予回答”(3%)。去年朝鲜为了在乌克兰战争中帮助俄罗斯，派遣了1.1万人的军队，朝俄进入了军事血盟关系。另外，在美中竞争加速的情况下，中国自2023年以来每年增加100枚核弹头。在这种情况下，韩国再次明确认识到两国间应该加强安保合作。黃仁贊 hic@donga.com