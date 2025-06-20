李秉宪称十岁儿子曾问“爸爸为什么是坏人”

“有一天，儿子带着悲伤的表情问我：‘爸爸为什么是那么坏的人？为什么杀了那么多人？’”。演员李秉宪（55岁）于17日（当地时间）做客美国全国广播公司（NBC）知名脱口秀节目《吉米•法伦今夜秀》，讲述了一段与10岁儿子之间的趣事。他透露，儿子曾因他在奈飞（Netflix）剧集《鱿鱼游戏》中饰演的反派角色“FrontMan”而产生了误解。他表示，这可能是儿子听学校同学说起《鱿鱼游戏》的内容所致，虽然儿子并未看过该剧。李秉宪解释道：“我告诉他‘我是演员’，但他似乎并未完全理解。”李秉宪此次为宣传将于本月27日全球同步上线的《鱿鱼游戏》第三季而参加该节目。他操着流利的英语，与主持人吉米•法伦谈笑风生。回忆起最初接触剧本时的感受，李秉宪说：“当时觉得这是一个结构非常独特且引人入胜的故事，但同时也认为它太过实验性了。”他表示：“我曾以为它要么会取得巨大成功，要么会成为彻底的失败之作。”他接着说：“尽管我已演戏超过30年，也参演过好莱坞大片，但《鱿鱼游戏》是一部由韩国导演执导、韩国演员出演、使用韩语讲述的韩国故事。最初为宣传该剧前往洛杉矶和纽约时，粉丝们（欢呼）的反应让我感到震惊。”除了儿子的误解，李秉宪还提到：“（关于FrontMan的真实身份）我连家人都没有告诉，后来母亲知道后还生了气。”节目主持人设置了“O”和“X”按钮，就第三季内容向李秉宪提问。当被问及“未来是否有可能看到以FrontMan为主角的衍生剧”时，李秉宪按下了“O”按钮。他回答：“虽然不能确定，但有这个可能性。谁知道今后会发生什么呢。”李浩载记者 hoho@donga.com