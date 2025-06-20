

“现在美国的20多岁年轻人应该是历史上最生气的20多岁年轻人。”



去年5月，为了采访支持时任总统候选人特朗普的集会，记者曾访问过纽约。在民主党支持者占绝大多数的纽约，看到支持特朗普的20多岁年轻青年，怀着新奇的心情搭话。当被问及支持的原因时，他突然吐露了现实的困难。



自己倒是即将读研，朋友们却面临就业困难、月租和生活费大幅上涨，生活很困难。当记者反问“美国经济增长率算是高的，你在说什么”时，他摇摇头说：“只有拥有股票或房产的一部分人在成为富翁。我们这一代是不可能的。”



离开了政治地盘已久，但和他的对话一直留在我心里。因为让我想到，资产通货膨胀留下的伤痕是全世界共同的现象。纽约基本上是房价和月租数十年间急剧上涨的城市，但新冠疫情前后的上涨率更是连日刷新纪录。我再次认识到，这种资产通货膨胀有可能成为抛开单纯的经济负担，彻底改变人们看待世界的态度、选择职业的标准、对婚姻的观点等价值观的心理创伤程度的问题。



不亚于纽约，首尔也眼看着房地产暴涨，后遗症相当严重。就算认真学习，找到比较过硬的工作，也无法拥有稳定的居住环境，这样的空虚感和无力感压抑着大多数人。难怪在一夜之间，随着有无房地产而扩大的贫富差距，出现了“暴贫”的新造词。



特别是首尔房地产问题，政府的规制反而助长了房价，刺激了恐惧心理，因此与其他国家的资产通货膨胀有不同之处。金融当局有必要管理家庭负债，但如果限制实际需求者自行担保、根据市场利率贷款，必然会产生副作用。因为规制信号会助长恐慌性购买。



最具代表性的是，2019年12月将首尔全境捆绑为投机过热地区，禁止对15亿韩元以上住宅进行住宅抵押贷款。这一政策的15亿韩元既没有明确的根据，也让无辜的刚需者无法用自行担保获得贷款。最终，只有富有现金者才能接近首尔高价住宅。这只能让人积累“能贷款的时候就要贷款”的错误经验值。



很多人分析说，新政府一上台，首尔房地产就动荡不安，也反映了人们对进一步限制的忧虑。由于住宅担保贷款可能出不来、土地许可制等限制可能扩大，连日来首尔各地的房地产收购络绎不绝，市场呈现出过热现象。



由于担心房地产“火热”，新政府正在研究通过银行规制来调节住宅抵押贷款的总量。金融当局正召集银行施压，要求不能降低住宅抵押贷款利率。由此甚至出现了信用良好的住宅抵押贷款利率比个体户贷款利率还要高的“倒挂”现象，导致实际需求者承担了不必要的利息负担。



想在稳定的居住环境中生活是人的本性。房地产价格暴涨使这一现象变得困难，会留下很长时间的伤痕，而且影响很大，因此新政府应该重点制定对策。但是，如果把重点放在抑制需求上，每当发出新设或废除规制的信号时，就会提高市场的变动性。专家们一致指出，最终要把重点放在市场需求者想要的供给上。这就是政府即使需要时间，也要考虑以可持续供应为重点的政策的原因。

