韩日国民认同“经济-安保战略利益”……打开两国关系新篇章正逢其时



在《东亚日报》和日本《朝日新闻》在迎来邦交正常化60周年之际共同实施的舆论调查中，60%的韩国受访者、56%的日本受访者表示“应该加强韩日间的防卫合作”。据分析，这是随着朝鲜、中国、俄罗斯三国的团结和中东、东欧接连爆发战争的安保环境的变化，以及近年来互访增加等对对方国家的好感度上升的结果。对于“优先合作的领域”的提问，韩国回答者首先选择经济（37%）和安保（34%），日本也期待安保（34%）和经济（28%）。



此次共同调查表明，在“新冷战体制”到来的今天，韩日两国应该携手追求经济和安全上的战略利益，这一点得到了两国国民的共识。无论是朝鲜的核导威胁，还是特朗普体制的关税压力，两国确实处于类似的处境。在迎来韩日建交50周年的2015年调查中，两国受访者就韩日关系使用了“最少交流的关系”“对立关系”等表述，从这一点来看，不得不让人产生隔世之感。



10年来对两国的好感度提高也是造成这种变化的原因。在今年的调查中，认为对方不错的回答，在韩国和日本分别为23%和19%。这一数值与10年前分别仅为5%和10%相比大为提高。2015年，因从军慰安妇等历史问题，韩日首脑会谈3年来一直没有举行。此后，虽然经历了不少争议，但两国一直在慰安妇及强征补偿问题上寻求解决之道。结果显示，去年访日韩国人达到882万人，创下历史最高纪录，访韩日本人达到332万人，比10年前增加了50%。



但这并不意味着韩日关系走上了康庄大道。对于历史问题，85%的韩国受访者认为“日本没有充分道歉”，而日本67%的受访者认为“已经充分道歉”。这说明潜在的矛盾要素仍在。



李在明总统17日在加拿大七国集团（G7）峰会期间会见日本首相石破茂时表示，“韩日是共用前院的邻居”，强调了面向未来的合作。意思是说，要抛开依然存在的意见分歧和矛盾因素，首先寻求合作。这种“双轨制”接近法是加强以美国为中心的韩美日三国合作所必需的战略。

