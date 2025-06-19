朝鲜所谓“新冠零感染区”系谎言 病毒扩散始于2020年初

美国智库战略与国际问题研究中心（CSIS）和乔治•W•布什研究所联合分析指出，朝鲜（北韩）在新冠疫情全球性大流行初期虽自诩为“病毒零感染区”，但事实上新冠病毒自2020年初起便已在该国扩散。此外，参与本次研究的朝鲜居民中，三分之一相信朝鲜当局“韩国向朝鲜传播新冠病毒”的不实主张。战略与国际问题研究中心韩国研究主任车维德（音）等两研究所的研究团队于17日通过《封锁的边境之外：朝鲜新冠疫情经历观察》报告，发布了访谈100名朝鲜居民的结果。据报告，一名朝鲜女性证实，2020年冬季因新冠疫情在疗养院内死亡人数过多，以至于“棺材短缺”。此外，100名受访者中有87人表示“疫情期间从未接受过新冠病毒检测”。39人称“从未接种过新冠疫苗”。92人回答称自己或熟人疑似感染过新冠病毒。朝鲜直至新冠疫情在全球扩散两年后的2022年5月，才首次承认出现确诊病例。当时朝鲜宣布进入“最高紧急状态”并封锁了所有地区。尤其值得注意的是，当局曾公然散布“韩国通过对朝散发传单向朝鲜传播新冠病毒”的虚假指控。本次调查显示，三分之一的受访者相信这一说法。研究团队得出结论称：“若朝鲜如实说明其国内疫情状况并接受外部援助，本可减少死亡人数，这是政府的严重过失。”朝鲜宣称其在新冠疫情期间累计死亡人数仅为74人，并称这是世界公共卫生史上前所未有的奇迹。崔智善 aurinko@donga.com