国政企划委员会成立……去除过剩和不切实际的公约，制定5年计划



提出李在明政府5年蓝图的国政企划委员会16日正式成立。它肩负着制订没有经过总统职务交接委员会就开始任期的新政府国政方向和目标的重任。与文在寅政府时期起到类似作用的国政企划咨询委员会相比，人员从34人大幅增加到了55人，组织名称中删除了“咨询”一词。这意味着要以强大的执行力为基础，快速制定国政发展蓝图。



国政企划委员会设定的基本方向是，果断地分散、重新部署过度集中的功能和权限，为跃升为人工智能三大强国并应对气候危机，重新设计政府结构。李在明总统表示，将通过专班提出包括分散企划财政部职能、分离检察机关的调查和起诉权、新设气候能源部等在内的政府组织调整构想。



国政企划委员会将在今后60天里选出李在明在候选人时期承诺的247个具体课题，确定百大国政课题。在此过程中，要彻底分析财源筹措方案和副作用，消除公约泡沫。据推算，如果要履行全部竞选公约，五年间需要210万亿韩元，但是因为日益恶化的财政条件，不可能全部履行。尹锡悦政府没有顺利进行的政府组织调整也有必要根据时代变化推进，但与其过分扩大调整幅度，不如以“小而有效的政府”为目标。



应该把上届政府接任委员会的失败事例当作反面教材，整顿国政企划委员会的内部纲纪。过去接任委员会在初期因为要取得成果的欲望和急躁而引起争议的情况很多。接任委员会还以公务员为对象，表现出高压行为或拒绝业务报告等，以“占领军”一样自居。也有内部矛盾或出台不成熟的政策后助长国政混乱的情况。



李在明就任以后开始着手实用、团结的步伐。就任第一天启动“紧急经济检查专班”，会见五大集团总裁及经济六团体负责人等，将焦点放在经济复苏上。根据总统的国政方向，国政企划委也应该把重点放在实用上。不要执着于可能矛盾较大的政策，必要时也要有果断撤回公约的勇气。为了摆脱低增长，应该致力于结构改革等展望未来的大蓝图。

