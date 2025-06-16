韩国政府将投入3000亿韩元招募400名海内外AI融合领域博士后

在世界主要国家展开人工智能（AI）人才争夺战之际，韩国政府宣布将在5年间投入共3000亿韩元，用于招募400名人工智能融合领域的国内外博士后研究员。此举亦蕴含将唐纳德•特朗普政府削减研究预算导致美国研究人员外流的局面，转化为科技人才“回流”机会的意图。近期日本政府也投入1000亿日元（约合9500亿韩元）紧急资金，加入争夺离开美国的科研人才行列。科学技术信息通信部与韩国四大科学技术院（韩国科学技术院、蔚山科学技术院、大邱庆北科学技术院、光州科学技术院）15日表示，将在人工智能融合领域选定8个“创新核心研究团”，并招募400名国内外博士后研究员。政府表示，该项目目标是通过以博士后研究员为中心的集体研究，支持优秀青年研究人员的成长及其进入国内产学研研究生态系统。鉴于项目紧迫性，今年追加财政预算已划拨300亿韩元，后续5年将持续投入总计3000亿韩元。通过该项目选拔的博士后研究员将获得9000万韩元年薪保障，并享有每人6000万韩元的研究经费支持。政府计划通过匹配研究团参与企业或其他研究课题等方式提供额外支持，确保优秀人才获得高于海外的支持水平。政府认为，正如源自中国的“深度求索（DeepSeek）冲击”所显示的，博士后研究员是尖端技术研究的核心主体，因此决定积极扩大支持。科学技术信息通信部相关人士表示：“深度求索核心算法开发者的平均年龄层在20岁末至30岁初，他们在取得博士学位后2至3年便创造了研究成果。韩国社会存在将博士后研究员视为‘临时职位’的强烈倾向，导致支持不足。”美国麻省理工学院（MIT）聘用的博士后研究员数量是终身教授人数的1.4倍，他们在最前沿研究中承担核心角色。然而，韩国四大科学技术院聘用的博士后研究员数量仅相当于终身教授人数的一半水平。此外，四大科学技术院博士后研究员的平均年薪仅为麻省理工学院的41%，现实情况是韩国博士学位获得者赴美从事博士后研究等人才海外流失现象严重。四大科学技术院将于18日（当地时间）起在美国波士顿（哈佛大学与麻省理工学院所在地）启动当地博士后研究员招聘说明会，20日转至纽约，23日前往硅谷。相关内容将在《自然》、《科学》等全球学术期刊及招聘平台领英进行宣传，同时计划利用海外参与合作机构、韩裔科学技术者网络（KOSEN）、海外韩国科学技术者协会及韩裔学生会等渠道。张恩智记者 jej@donga.com