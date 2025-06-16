在“移民”面前一分二的美国



外出时经常坐的地铁上有一名孩子母亲。她来自拉美，身材矮小，整天上下地铁，叫卖着“巧克力”。她拿着的纸箱里有口香糖、巧克力和果冻等。她的背上总是背着一个比那个箱子大得多的周岁小孩。虽然看起来很累，但从未见过她撇下过孩子。想要减轻她的重量而买巧克力的话，她会笑着回答“2美元”。



但并不是所有人都怜悯她。有一次，我看到一名穿正装的中年白人女性一直严厉地盯着她。当她走近那边的座位去叫卖巧克力时，白人女性表情冷冰冰地说“滚开”。当时纽约因一名来自南美的非法移民在地铁上纵火焚烧一名熟睡的妇女而热闹非凡。当时，针对非法移民在街上放把椅子理发等令人无法接受的行为，有人批评说“纽约成了第三世界”。不知道白人女性对她说的话是让她离开地铁，还是让她离开这个国家。



目前，美国看待非法移民乃至移民的视线大致有两种。首先映入眼帘的是在各种示威中听到的“守护他们”的声音。拥护者们强调人类之爱说：“美国最初是由移民组成的国家，在这片土地上，只要长得不像印第安人，所有人都是移民。”即使非法来到美国，也不要忘记他们大举从事“辛苦、肮脏、危险”的所谓“3D行业”，让美国社会运转起来。这种博爱主义的声音以示威的形式映入眼帘，也符合所谓的“政治正确主义”，因此也比较容易见诸报道。



但是，如果以为看到的都体现了现在的美国社会，那就错了。另一边是安静但强烈厌恶和憎恨移民的目光。他们说：“非法就是非法。偷偷进入我国的移民们浪费税金，还犯罪。”虽然他们的声音不像另一边那样明显出现在示威中，但经常体现在匿名的舆论调查中。直到最近，几乎所有调查中，美国人始终有一半以上对非法移民表示反感。在最近引起争议的洛杉矶移民管制过程中，特朗普政府不顾各种批评，在没有拘捕令的情况下，以突袭的方式，甚至动用军队积极进行逮捕和拘禁，就是因为有这种舆论作坚实的后盾。



“人高于法”的拥护移民立场和“再怎样也要守法”的批评之声都有一定的道理，因此驱逐非法移民的问题成为比任何问题都难的美国难题。



美国的移民争论不像是地球另一端其他国家的事情，还有一个原因。因为，正在经历最糟糕低生育状况的韩国，在不久的将来也很有可能正面面对收容移民这一焦点问题。



专家们一致表示，韩国面前只有两条路：要么是“国家消失”，要么是“建设移民社会”。韩国在很多方面已经成为两个国家，为了避免走得更远，应该准备好有助于国家利益和社会团结的精巧而合理的移民政策。

