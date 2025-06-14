以色列对伊朗核设施等进行大规模空袭……伊朗军队领导人死亡

距离美国和伊朗举行第六次核谈判还有两天的13日凌晨，以色列突然袭击了伊朗核设施等数十处军事设施，并针对性地暗杀了伊朗革命卫队总司令侯赛因·萨拉米、伊朗武装部队总参谋长穆罕默德·巴盖里、伊朗军队指挥部副司令吴拉姆-阿里·拉希德等3名军队最高指挥部和至少6名核科学家。伊朗也立即向以色列发射了100多架无人机等，展开了报复。随着伊朗暗示对中东美军基地进行报复的可能性等，战事扩大的可能性增大，国际油价在盘中一度上涨超过10%。有人担心，如果伊朗切断约70%韩国进口原油经过的霍尔木兹海峡，韩国经济也将遭受相当大的打击。当天，以色列军队表示，出动200多架战斗机，攻击了伊朗核设施等军事设施和伊朗军队领导层藏身之处等100多个目标。以色列大举出动战斗机大规模攻击伊朗本土的核设施和军事设施，同时对核心要员进行暗杀，这还是第一次。此前，以色列在与伊朗关系紧张时，有限地对伊朗发动攻击。以色列总理内塔尼亚胡当天在视频声明中表示：“以色列开始了‘狮子之力’行动。这是为了击退对以色列生存的威胁，即使需要几天时间，也会持续必要的时间。”他还说：“过去几年间，伊朗生产了可以制造9枚核弹的高浓缩铀。”伊朗决心进行强有力的报复。据伊朗官方的伊通社报道，伊朗最高领导人哈梅内伊当天发表声明称，“锡安主义者政权（以色列）表现出了比任何时候都恶劣的本性。必须受到严酷的惩罚。”巴黎=常驻记者赵恩娥，金允珍记者 achim@donga.com、truth311@donga.com