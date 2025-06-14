“献血，说到底也是为自己做的事…目标60岁前完成300次”

上月9日，一辆绘有红色心形图案的献血车驶入了位于首尔市城北区的高丽大学附属高中运动场。这是因新冠病毒感染症（COVID-19）扩散而中断6年后，该校首次恢复团体献血活动。当天，该校约100名学生参与了献血。提议组织此次团体献血的是该校的数学教师金奎一（55岁）。他作为“红色运动倡导者”（高中生献血宣传大使）的指导教师，一直鼓励学生参与献血。金奎一在与本报通话中表示：“10多岁和20多岁人群献血率低，是因为缺乏接触献血的机会。起初害怕针头的孩子们，献血后都感到非常自豪。这比教他们学习更有意义。”金奎一于2018年加入大韩红十字会“注册献血会员”（承诺定期献血），7年来共进行了165次成分献血。成分献血是指仅采集血液中的特定成分（如血浆、血小板等），而将其余成分回输体内的采血方式。根据所采成分不同，耗时约30至90分钟，比采集全血（10至15分钟）更为繁琐。他表示：“听闻血浆短缺甚至需要进口的消息后，便决心进行成分献血。我的目标是60岁前完成300次献血。”大韩红十字会注册献血会员数量从2017年的876,332人，增至今年5月底的2,242,864人，增加到了约2.5倍。然而，截至去年，注册会员中实际参与献血的比例仅约35%。有观点指出，在确保定期血液捐献者的同时，如何引导其持续参与同样重要。金奎一强调道：“为了能更长久地献血，我更加关注健康了。献血，说到底也是为自己做的事。”方圣恩记者 bbang@donga.com