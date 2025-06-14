李在明会见经济界人士：“经济的核心是企业”

李在明总统13日邀请五大集团总裁及六大经济团体负责人到总统室举行座谈会，并表示：“最终国民生计问题的核心就是经济，经济的核心就是企业。为了能让各企业对经济增长发展作出贡献、做好自己的事业，政府最重要的是予以积极支援和协助。”据多名与会人士透露，李在明当天对与会者表示：“作为总统的5年里，我也会努力在其他领域竭尽全力，但我认为最重要的是搞活经济。只要搞活经济，总统就会得到干得好的评价。”此次座谈会是在李在明就任总统9天后首次与经济界见面。三星电子会长李在镕、SK会长兼大韩商工会议所会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、LG代表具光模、乐天集团会长辛东彬等五大集团总裁出席了座谈会。与大韩商会会长一起，出席的还有韩国经济人协会会长柳镇、韩国经营者总协会会长孙京植、韩国贸易协会会长尹镇植、中小企业中央会会长金基文、韩国中坚企业联合会会长崔镇植等。李在明就韩美贸易谈判强调：“将通过实用、灵活的贸易政策全力应对危机。”总统室发言人姜由桢表示：“对于美国的关税措施，6日与美国总统特朗普通话时决定尽快达成两国都满意的协议，因此将进一步加快实务磋商。”据总统室透露，李在明还表示：“将强调政府和企业共同发展的‘团队精神’，积极支持我国企业成长，在世界市场上竞争。”李在明就援助企业表示，“将果断地整理不必要的、行政上图便利的规制”，强调了“规制合理化”。他：“只要对国家经济有帮助，我们都会竭尽全力。对于规制合理化问题，我们也会下大力气。”李在明在就任第一天就表示：“为了保障有创意、有能动性的企业活动，将把限制规定改为‘负面’。”负面是指不是法律禁止的即是允许的规制方式。李在明在座谈会上就中小企业界对韩朝经济合作可能性的期待表示：“中断对朝扩音广播后，朝鲜方面停止了回应，我们需要的不就是这种氛围吗？”三星电子会长李在镕表示：“以总统的领导为中心，如果民官齐心协力，此次经济危机也一定能够克服。三星将如期履行预定的国内投资和雇佣，尽全力克服困难的经济状况。”SK集团会长兼大韩商工会议所会长崔泰源表示：“总统和新政府在协调贸易产业政策方面也会有很多苦恼。企业也会与政府一起面对面，为摸索解决方法贡献力量。”朴勋相记者、朴钟民记者 tigermask@donga.com、blick@donga.com