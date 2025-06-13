金玟哉、李刚仁等27名韩国球员将出战2025国际足联世俱杯

角逐世界最佳足球俱乐部的2025年国际足联俱乐部世界杯（FIFA世俱杯）赛场上，将共有27名韩国球员亮相。根据国际足联12日公布的32支参赛球队球员名单统计，韩国籍球员总计27名。金玟哉（拜仁慕尼黑）、李刚仁（巴黎圣日耳曼）、朴镕宇（阿尔艾因）、金基熙（西雅图海湾人）等4名海外派球员榜上有名，其余23名球员均来自韩国职业足球联赛K1联赛（顶级联赛）的蔚山现代队。按国籍统计，巴西球员最多，达142名。其后依次为阿根廷（104名）、西班牙（54名）、葡萄牙（49名）、美国（42名）、墨西哥（40名）、法国（37名）等。上赛季实现韩国职业足球联赛K1联赛三连冠的蔚山现代，是韩国国内唯一参加本届赛事的俱乐部球队。蔚山现代仅参赛奖金就获得955万美元（约合140亿韩元），已坐拥丰厚收入。此笔参赛奖金相当于韩国职业足球联赛K1联赛冠军奖金（5亿韩元）的28倍。蔚山现代队主教练金判坤表示：“目标是在小组赛阶段以1胜2平的战绩晋级16强。”若此目标达成，蔚山现代将额外获得1150万美元（约合168亿韩元）。分在F组的蔚山现代将于18日在美国佛罗里达州奥兰多国际体育场迎战首战对手马梅洛迪日落队（南非）。之后将于22日在新泽西州东卢瑟福大都会体育场对阵弗鲁米嫩塞队（巴西），26日在俄亥俄州辛辛那提TQL体育场对阵多特蒙德队（德国）。金正勋记者 hun@donga.com