韩国总统李在明宣布对股价操纵行为实施“一击出局”制度

韩国总统李在明11日表示，“要让人们清楚地看到，在韩国股市胡作非为必将倾家荡产”，宣布将对股价操纵等不公平交易行为引入“一击出局”制度，并追缴其非法所得。当天，韩国综合股价指数（KOSPI）突破2900点关口，为3年零5个月来首次，延续了李在明政府上台以来的上涨势头。李在明总统当天将首尔永登浦区韩国交易所市场监督委员会作为就任后的首个正式公开活动地点，与职员们举行了现场座谈会。李在明就股价操纵表示：“关键在于，至少在李在明政府任内，要让其无法作为抗拒制裁的手段牟利，若牟利则必须处以数倍罚款”，“将对不公平交易行为人予以严惩，包括对其非法所得处以罚款予以追缴等。”韩国总统室发言人姜由桢表示：“新政府计划引入针对股价操纵等不公平交易的‘一击出局’制度”，“将对不公平行为予以严惩，包括对其非法所得处以罚款予以追缴等。”姜由桢还表示，（李在明）总统已指示积极研究改进负责根除股市不公平交易的韩国交易所市场监督委员会的组织架构和人员配置。李在明总统当天还提出了通过“大胆的激励措施”提高分红率以激活股市的构想。李在明表示：“其他国家购买优质股票，靠中期分红支付生活费，既有助于内需，也有利于经济良性循环，而我国分红太少”，“正在准备为促进分红而进行的税制或制度改革。”他同时强调：“若将股票投资打造成可与房地产媲美的替代投资手段，韩国整体经济将实现良性循环。”李在明总统当天还特别介绍了共同民主党议员李素英提出的所得税法修正案，并表示“无条件降低股息所得税率就是上策吗？对此我不太确定”，“只要（降税）不会对财税造成重大冲击，那么降低（税率）以促进多分红是好事”。该法案内容包括，对分红率在35%以上的上市公司，对其股息收入适用特别税率以降低其股息所得税。李在明总统重申了在竞选期间表明的推动商法修订的意愿，称“遏制控股股东、少数大股东的专横跋扈和经营权滥用，商法修订就属于此范畴”。尹多彬记者 empty@donga.com