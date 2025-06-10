统一部改变立场，“对向朝鲜散发传单表示遗憾，强烈要求停止”

统一部对最近部分团体向朝鲜散发传单表示遗憾，并要求停止。这与尹锡悦政府时期的2023年尽管宪法法院判决违宪、仍以尊重“言论自由”为由消极应对形成了鲜明的对比。有分析认为，在强调缓和南北（韩朝）紧张关系的李在明政府上台后，统一部改变了立场。统一部发言人具炳三9日在例行记者会上表示：“拉北（被朝鲜强行带走）人员受害家属联合会不顾统一部要求克制，4月27日、5月8日、6月2日三次散发传单，对此表示遗憾。这可能会造成韩半岛局势紧张，威胁边境地区居民的生命安全，所以强烈要求停止散发传单。”他还说：“今后将与相关机关、团体等紧密沟通，支援遵守灾难安全法、航空安全法等现行法律上散发传单的规定，并积极协助国会讨论南北关系发展法等修正案。”统一部要求停止向朝鲜散发传单是自2023年宪法法院作出判决以来的第一次。尹锡悦政府没有要求克制散发传单。政府消息灵通人士就统一部发表的立场表示：“与总统室进行了紧密的沟通。”此前，李在明在总统候选人时节曾宣布要推进中断对朝传单和韩朝扩音器等，缓解边境地区的紧张气氛，营造和平氛围的公约。他在4日的就职演说中表示：“将打开与朝鲜沟通的窗口，通过对话合作构筑韩半岛和平。”申나리 journari@donga.com