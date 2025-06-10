利奥十四世表示“‘排他性政治民族主义’不可取”

“请打开国界，拆除壁垒，驱散仇恨。”首位美国出身的教皇利奥十四世（罗伯特•普雷沃斯特）于8日（当地时间）迎来就任满月。他当天在梵蒂冈圣彼得广场举行的圣神降临节大礼弥撒中强调：“有爱的地方，就不可能有偏见、隔离邻舍与我们的保护区，也不可能有排他性的思维方式。”他对因近来的“政治民族主义”而出现的这种排他性思维深表遗憾。利奥十四世当天并未提及特定国家或特定政治人物的名字。不过，《路透社》注意到，他过去在批评美国总统唐纳德•特朗普时向来毫不犹豫。该通讯社提出，利奥十四世可能是为了迂回批评坚持强硬反移民政策的特朗普总统，才提及政治民族主义与排他主义。呼吁包容移民者的利奥十四世，与其前任方济各教皇一样，对推行强硬反移民政策的特朗普总统持批评态度。据悉，他在担任枢机主教期间，还曾公开发文批评特朗普第一任期政府实施的将非法移民父母与儿童分离的措施。利奥十四世当天还重温了方济各教皇2023年5月的发言。当时方济各教皇强调“团结”，称“我们彼此割裂、因冷漠而麻木、被孤独所压垮”。利奥十四世表示：“当今世界各地的战争正是（割裂、冷漠、孤独的）悲剧征兆”，并表明“愿战火燃起之地皆有‘和解’与‘对话’”。自当选教皇后，他便一直呼吁结束乌克兰战争以及以色列与巴勒斯坦武装团体哈马斯之间的战争。乌克兰总统弗拉基米尔•泽连斯基出席了利奥十四世的就职典礼，俄罗斯总统弗拉基米尔•普京也于4日与教皇通了电话。他还对强化人类确证偏向的社交媒体表示了担忧。利奥十四世指出，社交媒体导致人们“虽时刻相连，却无法实现真正的‘连接’；虽身处人群，却沦为迷惘孤独的过客”。李智润记者 asap@donga.com