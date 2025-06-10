韩国本土原创音乐剧创历史，《也许美好结局》托尼奖六项折桂

韩国纯原创音乐剧《也许美好结局》（Maybe Happy Ending）在美国戏剧界最高权威奖项“托尼奖”上，囊括包括最佳音乐剧奖在内的六个奖项。在本土首演的韩国原创音乐剧斩获素有“戏剧界奥斯卡奖”之称的托尼奖尚属首次。《也许美好结局》于当地时间8日在美国纽约无线电城音乐厅举行的第78届托尼奖颁奖典礼上，共入围10个奖项提名，最终横扫最佳音乐剧奖、最佳音乐剧导演奖、最佳音乐剧男主角奖、最佳音乐剧剧本奖、最佳原创配乐奖（音乐）和最佳音乐剧场景设计奖六项大奖。该剧还荣膺今年托尼奖获奖最多的作品。负责剧本和歌词创作的作家朴天休（42岁）成为首位以韩国国籍获得托尼奖的获奖者。该作品以21世纪后期的韩国首尔为背景，通过为帮助人类而制造的机器人之间的爱情与友情，描绘了人文主义情怀。该剧于2016年在大学路小剧场首演，去年11月在纽约百老汇开幕。《华盛顿邮报》评价称：“这部基于韩式奇思妙想、融汇普世人文关怀的佳作，凭借成功的本土化策略赢得了托尼奖的荣耀。”有评价认为，继2020年电影《寄生虫》斩获奥斯卡奖、2022年电视剧《鱿鱼游戏》获得艾美奖之后，韩国文化内容（K-Content）再次惊艳世界。目前正在百老汇上演的《也许美好结局》已确定将延长演出至明年1月17日。金基润记者、史志远记者 pep@donga.com