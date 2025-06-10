李在明与石破茂不提“历史”决心“相生”…… 应该延续的“前政府外交”



李在明总统9日在与日本首相石破茂的首次通话中表示：“在今天的战略环境下，韩日关系的重要性正在进一步增大。期待从相互国家利益的角度出发，共同应对未来挑战课题，探索共赢的方向。”石破茂也表示：“希望以两国政府至今为止构筑的基础为基础，进一步推进两国关系。”总统室表示，两国首脑决定在韩美日合作的框架内，为应对多种地缘政治危机作出共同努力。



在李在明就任总统5天后进行的韩日首脑25分钟通话中，没有提到令人别扭的历史问题。事实上，光是表示祝贺和感谢、对未来合作的祝福，时间也不够。不过，李在明强调“韩日关系更加坚固和成熟”，暗暗期待日本方面在历史问题上转变态度；石破茂强调“两国政府至今为止所构建的基础”，希望继承尹锡悦政府时期的紧密合作基调。



李在明曾称前任尹锡悦政府的对日政策是“屈辱外交”，比任何人都批判。但是，在总统选举过程中，他表示“韩日关系也需要实用的观点”，提出“该合作的就合作，该整理的就整理”，设定合理关系。同时，对于一度批评为“堪比三田渡屈辱的外交史最大耻辱”的“第三方赔偿”强制动员受害者的解决方法，他表示“政策的一贯性非常重要”，事实上将维持下去。



当然，在新政府的对日基调上，很难期待像前任政府一样积极改善关系的意志。李在明提出了分离历史问题和面向未来的合作的“双轨”接近法，同时强调“历史问题是构建面向未来的关系必须解决的课题”。在历史问题经常潜伏的韩日关系上，能否与未来合作事件分开处理还是个疑问。



此前，韩日关系的起伏，是因为日本方面的不负责任和无诚意，但每次政权交替时都会动摇的韩国政策基调也存在问题。韩日关系是韩美同盟的延长线，也是直接关系到韩美日三国合作的问题。尹锡悦政府不顾国内强烈反对，在朝鲜核威胁高度化和世界阵营对决激化的情况下，果断修改对日政策是不可避免的选择。即使政府遭到了弹劾，该继承的政策还是要继承。

