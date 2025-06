珍妮专辑《红宝石》入选《滚石》最佳专辑，系K-Pop唯一上榜作品

据美国音乐专业杂志《滚石》(Rolling Stone)5日(当地时间)发布的“2025年最佳专辑(The Best Albums of 2025 So Far)”榜单,韩国女子组合BLACKPINK成员珍妮(Jennie)于今年3月发行的首张个人专辑《红宝石》(RUBY•照片)作为K-Pop唯一代表入选。此次《滚石》评选的2025年最佳专辑共有66张专辑上榜,包括珍妮的《红宝石》。一同入选的还有Lady Gaga的第七张正规专辑《骚乱》(Mayhem)、赛琳娜•戈麦斯与本尼•布兰科合作的《我说我爱你为先》(I Said I Love You First)、麦莉•赛勒斯的《美好事物》(Something Beautiful)等。《滚石》评价珍妮的《红宝石》称:“该专辑以引人入胜的方式重新诠释了主导2000年代和2010年代节奏布鲁斯(R&B)流行乐的核心理念。”美国大众文化媒体《Complex》也将《红宝石》选入其“2025年最佳专辑”25张专辑之一。《Complex》评价道:“这张专辑为珍妮开启了新的篇章。珍妮在《红宝石》中充分展现了其多样化的音色。”珍妮的个人专辑《红宝石》是一张从莎士比亚戏剧《皆大欢喜》(As You Like It)中汲取灵感的专辑。专辑内容涵盖诞生、爱情、信念、巅峰等主题,由珍妮本人亲自担任制作人。李智允记者 leemail@donga.com