李在明将在就任11天后出席七国集团峰会，首次登上多边外交舞台

李在明总统应主席国加拿大的邀请，将以观察员身份出席15日至17日在加拿大阿尔伯塔省举行的七国集团（G7）峰会。据悉，李在明在此次访问中将推进韩美日首脑会谈等。总统就任11天后出访海外，创历届总统最快的记录。总统室发言人姜由桢7日在新闻发布会上表示：“李在明总统决定应邀出席七国集团峰会。”据悉，七国集团轮值主席国加拿大在6月3日总统选举结束的上周末正式向韩国发送了邀请函。这将是自去年11月在秘鲁举行的亚太经合组织领导人会议上时任总统尹锡悦和拜登会面后，韩美两国元首时隔7个月再次直接见面。李在明是否会与美国总统特朗普另行举行简单会晤等首次单独会晤，也备受关注。李在明和特朗普6日在通话中表示：“为了韩美同盟的发展进行更深入的协商，决定在近期内的多边会议或双边访问为契机，尽早见面。”如果韩美或韩美日首脑会谈得以举行，在磋商韩美关税的同时，还将讨论为应对朝鲜、中国和俄罗斯的三国合作问题。姜由桢7日表示：“两位总统决定努力尽快就韩美关税协议达成两国满意的协议。”不过，据悉，总统办公室倾向于不参加本月24日举行的北约峰会。北约自2022年开始讨论中国威胁以来，每年都邀请韩国等所谓印太伙伴四国参加峰会。朴勋相记者、申圭镇记者 tigermask@donga.com、newjin@donga.com