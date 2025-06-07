韩国男足晋级2026年美加墨世界杯决赛圈，孙兴慜将上演“最后一舞”

韩国足球成功实现连续第11次晋级世界杯决赛圈，成为全球第6个、亚洲首个达成此成就的国家。由主教练洪明甫（56岁）率领的韩国国家男子足球队，于6日在伊拉克巴士拉举行的2026年北中美（美国、加拿大、墨西哥）世界杯亚洲区预选赛第三阶段B组第9轮客场比赛中，以2-0战胜伊拉克队。以19分（5胜4平）保持小组头名的韩国队，无论10日主场对阵科威特的最后第10轮比赛结果如何，均已确保小组前两名，从而获得了决赛圈入场券。第三阶段预选赛分为三个小组，每组六队，采用主客场双循环赛制，每队进行十场比赛，各小组前两名直接晋级决赛圈。凭借本场胜利，韩国队自1986年墨西哥世界杯后，将连续第11次踏上世界杯决赛圈舞台。这是“足球鼻祖”英格兰和“艺术足球”法国都未能达成的伟大纪录。在韩国之前，世界杯夺冠次数最多（5次）的巴西（22次•历届全勤）、德国（18次）、阿根廷、意大利（以上均为14次）、西班牙（12次）等队实现了连续11次或以上晋级世界杯决赛圈。国际足球联合会（FIFA）主席詹尼•因凡蒂诺当天在其照片墙上介绍道：“韩国是欧洲和南美以外首个实现连续11次晋级世界杯决赛圈的国家，取得了令人印象深刻的成就。”韩国累计晋级世界杯决赛圈的次数，包括1954年瑞士世界杯在内，达到12次。时隔35年再次在伊拉克进行客场比赛的韩国队，在上半场第26分钟因对方前锋阿里•阿尔•哈马迪（斯托克城）犯规被罚下场后，在多打一人的优势下展开比赛。尽管王牌球员孙兴慜（33岁•托特纳姆热刺）因脚伤未进入大名单，但下半场替补登场的韩国足球职业联赛球员们引领了胜利。时隔三年重返国家队比赛的中场球员金镇圭（28岁•全北现代）在下半场第18分钟接李刚仁（24岁•巴黎圣日耳曼）传球打入首开纪录的一球。下半场第37分钟，吴贤揆（24岁•亨克）用右脚推射进全进佑（26岁•全北现代）的传中球，为胜利锁定胜局。在韩国足球K1联赛中领跑射手榜（11球）的全进佑，在其国家队首秀中贡献了助攻。吴贤揆和全进佑如同昔日一同效力水原三星蓝翼时那样，共同做出“擦鞋庆祝动作”，尽情享受喜悦。截至本场，韩国队在第三阶段预选赛打入的16个进球中，有6球由替补登场球员攻入。在第三阶段预选赛7场比赛中仅替补出场的吴贤揆贡献3球，成为闪耀的“超级奇兵”。在第三阶段预选赛中贡献1球2助攻的裴峻浩（22岁•斯托克城）等年轻球员也出色地扮演了活力源泉的角色，国家队因此拥有了深厚的球员储备。然而，面对弱旅巴勒斯坦队两度战平所表现出的起伏不定的竞技状态，以及9场比赛失7球的松散防守，仍是球队需要解决的课题。立志率队首次在客场世界杯中挑战八强及以上成绩的洪明甫主教练表示：“从现在起，我们将集中一切精力为世界杯决赛圈做准备。”对于曾在2014年首次执教国家队征战巴西世界杯时以1平2负小组出局而遭受猛烈批评的洪明甫主教练而言，明年的决赛圈是恢复名誉的机会。洪主教练去年7月时隔十年重掌国家队帅印时，因选拔过程不公的争议浮出水面，也曾遭到球迷的嘘声。在第三阶段预选赛中虽一度因对手密集防守而陷入苦战，但他凭借独特的用兵策略和积极启用新秀，最终成功晋级决赛圈。在巴西世界杯时作为队内最年轻球员、经历十六强晋级梦碎后流下热泪的孙兴慜，正在准备其可能成为“最后一舞”的第四届世界杯。明年世界杯举行时将年满34岁的队长孙兴慜，美加墨世界杯极有可能是其最后一届世界杯。孙兴慜在第三阶段预选赛9场比赛中，以6个攻击点（3球3助攻）位列韩国球员之首，展现了依旧出色的竞技状态。若孙兴慜出战美加墨世界杯并再进一球，将成为韩国球员世界杯历史总进球数最多的球员。孙兴慜目前与已退役的朴智星、安贞焕均打入3球。于6日回国的国家队，将于10日在首尔世界杯体育场与科威特进行第10轮比赛，结束第三阶段预选赛征程。9月，球队将在主办国之一的美国，依次与美国队、墨西哥队进行热身赛。世界杯决赛圈分组抽签仪式将于12月举行。鄭允喆 trigger@donga.com