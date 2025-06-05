男子携家人驱车投海致妻儿三人死亡 辩称“服安眠药后因海水窒息逃生”

一名驾车冲入大海导致妻儿三人死亡的40多岁男子，在警方调查中声称：“我也服用了安眠药，但被海水憋得喘不过气来，一个人从车里逃了出来。”光州地方法院4日对涉嫌杀害妻儿（杀人及协助自杀）被提请批捕的池某（49岁）进行了逮捕令实质审查。面对记者“是否对家人感到愧疚”、“是否承认指控”的提问，池某未予回应径直走入法庭。据警方调查，上月31日晚11时许，池某在位于全罗南道木浦市某广场附近停车，将掺入4粒安眠药的缓解疲劳饮料递给17岁和19岁的两个儿子饮用。经查，池某利用妻子治疗双相情感障碍的安眠药，于前日留宿的全罗南道务安郡某民宿预先调制了含药饮料。待两子饮后入睡，池某驱车71公里抵达全罗南道珍岛郡珍岛港。其供称1日0时40分许抵港后停留十余分钟，与妻子郑某（49岁）在车内各服十余粒安眠药。池某再等候十余分钟，随后驾车冲向大海，期间驾驶席及副驾侧车窗均呈开启状态。据悉池某向警方供述：“冷水涌入车内后我猛然清醒，因海水窒息从车窗独自逃生。”其向警方强调系“非故意逃生，实因窒息本能性（无意识）脱困”。警方获取的闭路电视影像显示，池某脱险后游出30至40米，在公厕附近道路上岸。其藏身公厕4小时后潜入山中滞留20小时，期间未向119报告家人遇险。2日下午2时许，池某在珍岛港附近商铺借手机联系友人金某（51岁）后开始逃亡，7小时后即被抓获。经尸检确认，池某妻儿三人死因为溺亡，遗体在车辆前后座被发现。警方科学调查组正分析涉事车辆黑匣子影像。据调查，担任建筑工地日薪工的池某因遭拖欠工资负债1.6亿韩元，除生活窘迫外，妻子罹患抑郁症等因素亦可能诱发犯罪，警方正核查确切动机。鉴于骗取保险金的可能性，警方已获取金融记录扣押搜查令展开调查。涉嫌协助逃亡的金某已被不捕立案。李亨胄 peneye09@donga.com