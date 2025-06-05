韩元稳定币与现货ETF即将问世 虚拟资产产业将加速发展

随着李在明总统就职，韩国国内虚拟资产产业有望迎来加速发展的预期高涨。特别是其竞选纲领中提出的虚拟资产现货交易所交易基金（ETF•又称交易型开放式指数基金）和韩元（挂钩）稳定币的引入能否实现，备受关注。4日据政界消息，李在明总统在题为《将大韩民国打造为数字资产枢纽》的竞选纲领中表示，将为培育虚拟资产产业奠定基础。他承诺将首先完成金融当局此前推进的《虚拟资产用户保护法》第二阶段立法工作，并制定国家层面的产业发展创新路线图。政策亮点聚焦于引入虚拟资产现货ETF。尽管金融当局此前对引入现货ETF态度谨慎，但韩国交易所理事长郑恩甫、金融投资协会会长徐裕锡（以上人名音译）等人士多次强调，为促进资本市场发展亟需推动相关基金上市。发行并激活韩元稳定币也是主要竞选承诺之一。李在明总统上月初在与经济领域视频博主对话时，针对稳定币发展迟缓的现状强调：“这类似于朝鲜王朝末期的锁国政策”，“只有建立起韩元稳定币市场，才能防止国家财富外流。”他指出，若像现在这样仅以美元为基础的稳定币交易活跃，导致韩国在全球市场被边缘化，反而可能引发韩元贬值、外国投资者撤离等副作用。此外，竞选纲领中的虚拟资产承诺还包括：△降低虚拟资产交易手续费、△扩大代币化证券业务机会、△培育场外流通平台等。姜宇锡记者 wskang@donga.com