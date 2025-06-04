瑞典官方：“瑞典领养儿童在韩中等地存在贩卖人口情况”

据悉，瑞典官方发现，在韩国和中国等地领养的儿童中存在包括贩卖人口在内的非法领养事例，因此建议“应该禁止国际领养”。据美联社等媒体报道，瑞典政府机构“领养委员会”主席安娜•辛格2日在记者会上表示：“从2021年10月开始，经过约4年的调查结果发现，从20世纪70年代到21世纪70年代，拐卖儿童事件发生在领养过程中。过去数十年间，在韩国、中国、哥伦比亚、斯里兰卡等地，数千名儿童被非法、不道德绑架。”她还强调：“瑞典应该对此道歉，并禁止国际领养。”瑞典领养委员会的此次调查是从怀疑从韩国领养到瑞典的儿童存在非伦理惯例开始的。据瑞典领养委员会透露，被领养到瑞典的儿童中，很多都是非自愿的，或者在没有得到充分信息的情况下未经同意就被领养。特别是数千名儿童携带伪造文件被领养到瑞典。即使亲生父母的身份被公开，也有儿童没有证明亲生父母同意的文件。辛格强调：“今后原则上禁止国际领养，只有在申请者和儿童之间存在个人关系时才能允许领养。”瑞典政府还表示，应该设立支援领养儿童和领养问题的中心，并支付1.5万瑞典克朗（约217万韩元）的旅行津贴，让受害者访问出生国。但瑞典政府还没有表明是否接受建议案。趙은아 achim@donga.com