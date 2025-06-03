无人能挡！纪念高球赛舍夫勒成功卫冕

男子高尔夫世界排名第一位的斯科蒂•舍夫勒（29岁•美国）再夺冠军。这是他本赛季第三场胜利，也是职业生涯第16场胜利。舍夫勒于2日在美国俄亥俄州都柏林穆菲尔德山村高尔夫俱乐部（标准杆72杆）举行的美国职业高尔夫巡回赛顶级赛事——纪念高球赛最后一轮第四轮比赛中，打出低于标准杆2杆的70杆。最终以总成绩低于标准杆10杆的278杆完赛的舍夫勒，以4杆优势力压本•格里芬（美国），继去年之后成功实现该项赛事两连冠。由“高尔夫传奇”杰克•尼克劳斯（85岁）主办的该项赛事，是仅次于四大满贯赛和球员锦标赛的重要赛事。舍夫勒在本次赛事的连续夺冠是自1999年至2001年实现三连冠的“高尔夫皇帝”泰格•伍兹（50岁•美国）之后，时隔24年的壮举。舍夫勒去年12月手掌严重受伤，赛季起步比其他选手晚了约一个月。但他在5月举行的希杰杯和PGA锦标赛之后，又赢得了本赛季第三场胜利。2022年在凤凰城公开赛上夺得生涯首胜的舍夫勒，在短短3年4个月内便收获了第16座冠军奖杯。这是继山姆•斯尼德、尼克劳斯、伍兹之后，历史上第四快的夺冠速度。舍夫勒去年横扫包括美国大师赛和巡回锦标赛在内的赛季7场胜利，并摘得巴黎奥运会金牌。赢得400万美元（约合55亿韩元）冠军奖金的舍夫勒，超越罗里•麦克罗伊（北爱尔兰），升至赛季奖金榜首位（1455.8697万美元）。其联邦快递杯排名同样位居第一。夺冠后，在18号洞果岭前与尼克劳斯一同亮相的舍夫勒表示：“这项赛事总是很艰难，但胜利永远是美妙的。能在漂亮地收尾后与尼克劳斯握手，我感到无比自豪。”同日在威斯康星州艾林的艾林山高尔夫球场（标准杆72杆）结束的本赛季美国女子职业高尔夫巡回赛第二场大满贯赛事——美国女子公开赛上，玛雅•斯塔克（26岁•瑞典）登顶。斯塔克最终以总成绩低于标准杆7杆的281杆，以2杆优势力压包括女子高尔夫世界排名第一位的内莉•科达（美国）在内的并列第二名选手，成功问鼎。冠军奖金为240万美元（约合33亿韩元）。韩国选手中，崔慧珍以总成绩284杆、低于标准杆4杆的成绩位列并列第四位，排名最高。金正勋记者 hun@donga.com